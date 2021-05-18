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عن بيان منع السفر.. كاتب سعودي: متأخر وأربك الكثير من المسافرين

قال: هذه الفئات هي الأولى حالياً

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الشروط الإلحاقية للسفر التي تضمنها بيان لوزارة الداخلية البارحة واستثنت من السماح بالسفر الملقحين بجرعة واحدة فقط والأطفال دون سن ١٨ سنة بدت مربكة في توقيتها وكان أولى تضمينها قرار رفع قيود السفر منذ البداية!

وفي مقاله "بيان منع السفر!" بصحيفة " عكاظ"، يعلق "السليمان" قائلاً: "حالة الإرباك شملت مسافرين عالقين في زحام جسر الملك فهد لم يكن بإمكانهم العودة وزادوا طين الزحام بلة، كذلك شمل عوائل خططت للسفر بأطفالها وترتب على ذلك تكاليف حجوزات طيران وسكن!".

ويؤكد الكاتب أنه على الرغم من صواب منع سفر الأطفال وكذلك الملقحون بجرعة واحدة إلا أن الخطأ كان في تأخر القرار وعدم إدراك صاحب القرار له منذ البداية، ومثل هذه الثغرات التي يجري سدها لاحقاً تكررت في عدة قرارات سابقة تصدر ثم يتم إصدار بيانات إلحاقية لتفسيرها أو سد ثغراتها، وهذا محير، فالواجب ألا يصدر أي قرار يمس مصالح شرائح واسعة من الناس إلا بعد دراسة كاملة لجميع جوانبه ليكون متكاملاً وواضحاً ولا يترتب عليه أي إرباك أو ضرر!".

ويضيف " السليمان" بقوله: "كنت في مقالات سابقة انتقدت رغبة السفر للسياحة في وقت مازالت الجائحة تمسك بخناق العالم وتتخذ فيه معظم الدول إجراءات الإغلاق والحد من الأنشطة السياحية، مما يفقد السفر السياحي متعته ولا يكون أكثر من تكلفة مالية بلا مقابل مجز".

وختم الكاتب: "أكدت على أن السفر حالياً هو لأصحاب المصالح والأعمال والضرورة وليس السياحة، لكنه يبقى السفر قراراً شخصياً للمسافر ويبقى رأيي رأياً شخصياً لي!"

الكاتب الصحفي خالد السليمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بيان منع السفر.. كاتب سعودي: متأخر وأربك الكثير من المسافرين
سبق

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الشروط الإلحاقية للسفر التي تضمنها بيان لوزارة الداخلية البارحة واستثنت من السماح بالسفر الملقحين بجرعة واحدة فقط والأطفال دون سن ١٨ سنة بدت مربكة في توقيتها وكان أولى تضمينها قرار رفع قيود السفر منذ البداية!

وفي مقاله "بيان منع السفر!" بصحيفة " عكاظ"، يعلق "السليمان" قائلاً: "حالة الإرباك شملت مسافرين عالقين في زحام جسر الملك فهد لم يكن بإمكانهم العودة وزادوا طين الزحام بلة، كذلك شمل عوائل خططت للسفر بأطفالها وترتب على ذلك تكاليف حجوزات طيران وسكن!".

ويؤكد الكاتب أنه على الرغم من صواب منع سفر الأطفال وكذلك الملقحون بجرعة واحدة إلا أن الخطأ كان في تأخر القرار وعدم إدراك صاحب القرار له منذ البداية، ومثل هذه الثغرات التي يجري سدها لاحقاً تكررت في عدة قرارات سابقة تصدر ثم يتم إصدار بيانات إلحاقية لتفسيرها أو سد ثغراتها، وهذا محير، فالواجب ألا يصدر أي قرار يمس مصالح شرائح واسعة من الناس إلا بعد دراسة كاملة لجميع جوانبه ليكون متكاملاً وواضحاً ولا يترتب عليه أي إرباك أو ضرر!".

ويضيف " السليمان" بقوله: "كنت في مقالات سابقة انتقدت رغبة السفر للسياحة في وقت مازالت الجائحة تمسك بخناق العالم وتتخذ فيه معظم الدول إجراءات الإغلاق والحد من الأنشطة السياحية، مما يفقد السفر السياحي متعته ولا يكون أكثر من تكلفة مالية بلا مقابل مجز".

وختم الكاتب: "أكدت على أن السفر حالياً هو لأصحاب المصالح والأعمال والضرورة وليس السياحة، لكنه يبقى السفر قراراً شخصياً للمسافر ويبقى رأيي رأياً شخصياً لي!"

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
07:39 PM

عن بيان منع السفر.. كاتب سعودي: متأخر وأربك الكثير من المسافرين

قال: هذه الفئات هي الأولى حالياً

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
4,599

يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الشروط الإلحاقية للسفر التي تضمنها بيان لوزارة الداخلية البارحة واستثنت من السماح بالسفر الملقحين بجرعة واحدة فقط والأطفال دون سن ١٨ سنة بدت مربكة في توقيتها وكان أولى تضمينها قرار رفع قيود السفر منذ البداية!

وفي مقاله "بيان منع السفر!" بصحيفة " عكاظ"، يعلق "السليمان" قائلاً: "حالة الإرباك شملت مسافرين عالقين في زحام جسر الملك فهد لم يكن بإمكانهم العودة وزادوا طين الزحام بلة، كذلك شمل عوائل خططت للسفر بأطفالها وترتب على ذلك تكاليف حجوزات طيران وسكن!".

ويؤكد الكاتب أنه على الرغم من صواب منع سفر الأطفال وكذلك الملقحون بجرعة واحدة إلا أن الخطأ كان في تأخر القرار وعدم إدراك صاحب القرار له منذ البداية، ومثل هذه الثغرات التي يجري سدها لاحقاً تكررت في عدة قرارات سابقة تصدر ثم يتم إصدار بيانات إلحاقية لتفسيرها أو سد ثغراتها، وهذا محير، فالواجب ألا يصدر أي قرار يمس مصالح شرائح واسعة من الناس إلا بعد دراسة كاملة لجميع جوانبه ليكون متكاملاً وواضحاً ولا يترتب عليه أي إرباك أو ضرر!".

ويضيف " السليمان" بقوله: "كنت في مقالات سابقة انتقدت رغبة السفر للسياحة في وقت مازالت الجائحة تمسك بخناق العالم وتتخذ فيه معظم الدول إجراءات الإغلاق والحد من الأنشطة السياحية، مما يفقد السفر السياحي متعته ولا يكون أكثر من تكلفة مالية بلا مقابل مجز".

وختم الكاتب: "أكدت على أن السفر حالياً هو لأصحاب المصالح والأعمال والضرورة وليس السياحة، لكنه يبقى السفر قراراً شخصياً للمسافر ويبقى رأيي رأياً شخصياً لي!"

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