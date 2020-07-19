وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال الأيام الـ٧ الماضية.

أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وإزالة ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال أسبوع.

شاهد.. أمانة الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-19 أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وإزالة ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال أسبوع. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال الأيام الـ٧ الماضية.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:57 AM

شاهد.. أمانة الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال أسبوع.. حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة خلال الأيام الـ٧ الماضية





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أعلنت أمانة منطقة الرياض ضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وإزالة ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال أسبوع.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حفاظًا على المشهد الحضري للعاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تضبط ٥١١ بائعًا جائلاً وتزيل ٣٢٨ مبسطًا عشوائيًا خلال الأيام الـ٧ الماضية.