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تنظيم ملتقى التحول الرقمي "مهارات القرن ٢١" بتعليم سراة عبيدة

أعدته شركة تطوير تقنيات التعليم.. وأقيم تحت رعاية "العلكمي"

رعى مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، لقاء التحول الرقمي مهارات القرن ٢١، صباح اليوم، الذي أقيم بإشراف وتنسيق إدارة تقنية المعلومات "بنين- بنات" بالإدارة، ومن خلال تنظيم من شركة تطوير تقنيات التعليم Tetco، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والمدرسية "بنين- بنات".

وقص مدير التعليم، شريط المعرض الذي أعدته "تقنية المعلومات"، وتجوّل والحضور في أرجائه، واستمع لشرح عن محتوياته، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد آل سالم من ثانوية الملك فهد.

وقال مدير التعليم: وزارة التعليم تخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي الذي هو أيقونة الانفتاح نحو الذكاء الاصطناعي، والذي يُعَد من أهم مرتكزات مخرجات التعلم من خلال توظيف التقنية؛ بما ينعكس على أداء المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية على حد سواء؛ تحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.

وأضاف: دورنا في إدارة التعليم بسراة عبيدة، دور جسيم نحو ترجمة المشاريع التقنية إلى واقع ملموس وممارَس في مدارسنا، وتذليل العقبات التي تَحُد من تفعيل بوابة المستقبل بالتعاون مع شركاء النجاح شركة تطوير تقنيات التعليم؛ بما يُسهم في دعم المجال الرقمي التعليمي.

وأردف: لتفعيل بوابة المستقبل، دور بارز في التحول من نمطية التعليم وتقليديته، إلى التعلم الحديث المتواكب مع متطلبات العصر الحديث والداعم لمهارات القرن ٢١.

وقدّم الشكر لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ ونائبه، على منح إدارة تعليم سراة عبيدة الفرصةَ لتكون من ضمن الإدارات المنظمة لبوابة المستقبل، وكذلك استهدافها لمثل هذه الملتقيات الرقمية الداعمة لنواتج التعلم، كما وجّه شكره لمنسوبي ومنسوبات تقنية المعلومات على الجهود المبذولة.

وقدّم د.عبدالرحمن المطرف ورقة عمل بعنوان التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية، كما قدّم ‏المعلم محمد شوعي من إدارة ‫تعليم صبيا، ورقة عمل أخرى تحدّث ‫فيها عن تجربته المتميزة مع ‫بوابة المستقبل، ودور البوابة في الرقي بالعملية التعليمية؛ لتكون ‫نواتج التعلم أولًا.

وكرّم مدير التعليم، "المطرف وشوعي"، كما كرّم قناة "عين"؛ نظير التغطية المميزة والتعاون المستمر مع إدارة التعليم، كما تم تكريم قادة المدارس المطبقة لبوابة المستقبل ومسؤولي التحول الرقمي في المدارس.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية "أفنان الشريف"، ومشرفة بوابة المستقبل "رشا الرويثي"، المشرفات التربويات وقائدات المدارس المساهمات في تفعيل بوابة المستقبل بالمدارس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تنظيم ملتقى التحول الرقمي "مهارات القرن ٢١" بتعليم سراة عبيدة
سبق

رعى مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، لقاء التحول الرقمي مهارات القرن ٢١، صباح اليوم، الذي أقيم بإشراف وتنسيق إدارة تقنية المعلومات "بنين- بنات" بالإدارة، ومن خلال تنظيم من شركة تطوير تقنيات التعليم Tetco، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والمدرسية "بنين- بنات".

وقص مدير التعليم، شريط المعرض الذي أعدته "تقنية المعلومات"، وتجوّل والحضور في أرجائه، واستمع لشرح عن محتوياته، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد آل سالم من ثانوية الملك فهد.

وقال مدير التعليم: وزارة التعليم تخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي الذي هو أيقونة الانفتاح نحو الذكاء الاصطناعي، والذي يُعَد من أهم مرتكزات مخرجات التعلم من خلال توظيف التقنية؛ بما ينعكس على أداء المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية على حد سواء؛ تحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.

وأضاف: دورنا في إدارة التعليم بسراة عبيدة، دور جسيم نحو ترجمة المشاريع التقنية إلى واقع ملموس وممارَس في مدارسنا، وتذليل العقبات التي تَحُد من تفعيل بوابة المستقبل بالتعاون مع شركاء النجاح شركة تطوير تقنيات التعليم؛ بما يُسهم في دعم المجال الرقمي التعليمي.

وأردف: لتفعيل بوابة المستقبل، دور بارز في التحول من نمطية التعليم وتقليديته، إلى التعلم الحديث المتواكب مع متطلبات العصر الحديث والداعم لمهارات القرن ٢١.

وقدّم الشكر لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ ونائبه، على منح إدارة تعليم سراة عبيدة الفرصةَ لتكون من ضمن الإدارات المنظمة لبوابة المستقبل، وكذلك استهدافها لمثل هذه الملتقيات الرقمية الداعمة لنواتج التعلم، كما وجّه شكره لمنسوبي ومنسوبات تقنية المعلومات على الجهود المبذولة.

وقدّم د.عبدالرحمن المطرف ورقة عمل بعنوان التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية، كما قدّم ‏المعلم محمد شوعي من إدارة ‫تعليم صبيا، ورقة عمل أخرى تحدّث ‫فيها عن تجربته المتميزة مع ‫بوابة المستقبل، ودور البوابة في الرقي بالعملية التعليمية؛ لتكون ‫نواتج التعلم أولًا.

وكرّم مدير التعليم، "المطرف وشوعي"، كما كرّم قناة "عين"؛ نظير التغطية المميزة والتعاون المستمر مع إدارة التعليم، كما تم تكريم قادة المدارس المطبقة لبوابة المستقبل ومسؤولي التحول الرقمي في المدارس.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية "أفنان الشريف"، ومشرفة بوابة المستقبل "رشا الرويثي"، المشرفات التربويات وقائدات المدارس المساهمات في تفعيل بوابة المستقبل بالمدارس.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
05:49 PM

تنظيم ملتقى التحول الرقمي "مهارات القرن ٢١" بتعليم سراة عبيدة

أعدته شركة تطوير تقنيات التعليم.. وأقيم تحت رعاية "العلكمي"

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علي حفول - سراة عبيدة
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رعى مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن بن محمد العلكمي، لقاء التحول الرقمي مهارات القرن ٢١، صباح اليوم، الذي أقيم بإشراف وتنسيق إدارة تقنية المعلومات "بنين- بنات" بالإدارة، ومن خلال تنظيم من شركة تطوير تقنيات التعليم Tetco، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والمدرسية "بنين- بنات".

وقص مدير التعليم، شريط المعرض الذي أعدته "تقنية المعلومات"، وتجوّل والحضور في أرجائه، واستمع لشرح عن محتوياته، ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد آل سالم من ثانوية الملك فهد.

وقال مدير التعليم: وزارة التعليم تخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي الذي هو أيقونة الانفتاح نحو الذكاء الاصطناعي، والذي يُعَد من أهم مرتكزات مخرجات التعلم من خلال توظيف التقنية؛ بما ينعكس على أداء المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية على حد سواء؛ تحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.

وأضاف: دورنا في إدارة التعليم بسراة عبيدة، دور جسيم نحو ترجمة المشاريع التقنية إلى واقع ملموس وممارَس في مدارسنا، وتذليل العقبات التي تَحُد من تفعيل بوابة المستقبل بالتعاون مع شركاء النجاح شركة تطوير تقنيات التعليم؛ بما يُسهم في دعم المجال الرقمي التعليمي.

وأردف: لتفعيل بوابة المستقبل، دور بارز في التحول من نمطية التعليم وتقليديته، إلى التعلم الحديث المتواكب مع متطلبات العصر الحديث والداعم لمهارات القرن ٢١.

وقدّم الشكر لوزير التعليم د.حمد آل الشيخ ونائبه، على منح إدارة تعليم سراة عبيدة الفرصةَ لتكون من ضمن الإدارات المنظمة لبوابة المستقبل، وكذلك استهدافها لمثل هذه الملتقيات الرقمية الداعمة لنواتج التعلم، كما وجّه شكره لمنسوبي ومنسوبات تقنية المعلومات على الجهود المبذولة.

وقدّم د.عبدالرحمن المطرف ورقة عمل بعنوان التحول الرقمي ودوره في الرقي بالعملية التعليمية، كما قدّم ‏المعلم محمد شوعي من إدارة ‫تعليم صبيا، ورقة عمل أخرى تحدّث ‫فيها عن تجربته المتميزة مع ‫بوابة المستقبل، ودور البوابة في الرقي بالعملية التعليمية؛ لتكون ‫نواتج التعلم أولًا.

وكرّم مدير التعليم، "المطرف وشوعي"، كما كرّم قناة "عين"؛ نظير التغطية المميزة والتعاون المستمر مع إدارة التعليم، كما تم تكريم قادة المدارس المطبقة لبوابة المستقبل ومسؤولي التحول الرقمي في المدارس.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية "أفنان الشريف"، ومشرفة بوابة المستقبل "رشا الرويثي"، المشرفات التربويات وقائدات المدارس المساهمات في تفعيل بوابة المستقبل بالمدارس.

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