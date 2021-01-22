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"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين

دعت المجتمع لدعمها عبر قنواتها الرسمية أتاحت فرصة التطوّع للراغبين

أعلنت جمعية رعاية الأيتام عن افتتاح فرعها بمحافظة رنية، وذلك لخدمة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.

وتفصيلاً، تسعى "الجمعية" إلى رعاية الأيتام وأسرهم والارتقاء بتعليمهم وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاكتفاء الذاتي للأيتام وأسرهم، وتثقيف المجتمع وتوعيته وتوجيهه لدعم الأيتام وكفالتهم وتبيين فضل وعظم الأجر الذي سيعود على اليتيم وعلى الكافل على حد سواء.

وتسعى الجمعية لتحقيق الاستقلال المالي للأيتام ولأسرهم، والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة والسعي لتحقيق الاكتفاء المالي والاستدامة، وبناء منظومة رقمية تتواءم مع توجه مؤسسات الدولة للتحول الرقمي.

وأتاحت "الجمعية" تسجيل المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني https://www.aytamranyah.org، كما أتاحت فرصة عضوية التطوّع للراغبين، في مختلف المجالات المتاحة من خلال المنصة ذاتها.

ودعت "الجمعية" المجتمع إلى دعم برامجها عبر قنوات التواصل الرسمية، حيث تسعى جاهدة أن تخدم كل الشرائح المستهدفة في المحافظة، وتقدّم لهم الاحتياجات اللازمة لذلك.

جمعية رعاية الأيتام رنية محافظة رنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين
سبق

أعلنت جمعية رعاية الأيتام عن افتتاح فرعها بمحافظة رنية، وذلك لخدمة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.

وتفصيلاً، تسعى "الجمعية" إلى رعاية الأيتام وأسرهم والارتقاء بتعليمهم وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاكتفاء الذاتي للأيتام وأسرهم، وتثقيف المجتمع وتوعيته وتوجيهه لدعم الأيتام وكفالتهم وتبيين فضل وعظم الأجر الذي سيعود على اليتيم وعلى الكافل على حد سواء.

وتسعى الجمعية لتحقيق الاستقلال المالي للأيتام ولأسرهم، والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة والسعي لتحقيق الاكتفاء المالي والاستدامة، وبناء منظومة رقمية تتواءم مع توجه مؤسسات الدولة للتحول الرقمي.

وأتاحت "الجمعية" تسجيل المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني https://www.aytamranyah.org، كما أتاحت فرصة عضوية التطوّع للراغبين، في مختلف المجالات المتاحة من خلال المنصة ذاتها.

ودعت "الجمعية" المجتمع إلى دعم برامجها عبر قنوات التواصل الرسمية، حيث تسعى جاهدة أن تخدم كل الشرائح المستهدفة في المحافظة، وتقدّم لهم الاحتياجات اللازمة لذلك.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
12:33 AM

"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين

دعت المجتمع لدعمها عبر قنواتها الرسمية أتاحت فرصة التطوّع للراغبين

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عمر السبيعي - رنية
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أعلنت جمعية رعاية الأيتام عن افتتاح فرعها بمحافظة رنية، وذلك لخدمة الأيتام والأرامل وأسر الشهداء المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.

وتفصيلاً، تسعى "الجمعية" إلى رعاية الأيتام وأسرهم والارتقاء بتعليمهم وإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم وتعزيز فرصهم في سوق العمل.

وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاكتفاء الذاتي للأيتام وأسرهم، وتثقيف المجتمع وتوعيته وتوجيهه لدعم الأيتام وكفالتهم وتبيين فضل وعظم الأجر الذي سيعود على اليتيم وعلى الكافل على حد سواء.

وتسعى الجمعية لتحقيق الاستقلال المالي للأيتام ولأسرهم، والعمل مع كل الأطراف ذات العلاقة والسعي لتحقيق الاكتفاء المالي والاستدامة، وبناء منظومة رقمية تتواءم مع توجه مؤسسات الدولة للتحول الرقمي.

وأتاحت "الجمعية" تسجيل المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني https://www.aytamranyah.org، كما أتاحت فرصة عضوية التطوّع للراغبين، في مختلف المجالات المتاحة من خلال المنصة ذاتها.

ودعت "الجمعية" المجتمع إلى دعم برامجها عبر قنوات التواصل الرسمية، حيث تسعى جاهدة أن تخدم كل الشرائح المستهدفة في المحافظة، وتقدّم لهم الاحتياجات اللازمة لذلك.

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