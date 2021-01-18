النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

الأهلي وأبها إلى ملعب رديف الجوهرة .. بقرار لجنة المسابقات

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الأهلي وأبها) في الجولة (14)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وجاء قرار نقل المباراة بناء على إفادة الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة بإغلاق الملعب الرئيس بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لأعمال الصيانة.

وسيتم التنسيق بشكل عاجل مع إدارة المنشآت الرياضية والأندية المعنية بشأن جدولة بقية المباريات المقامة على الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي وأبها إلى ملعب رديف الجوهرة .. بقرار لجنة المسابقات
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الأهلي وأبها) في الجولة (14)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وجاء قرار نقل المباراة بناء على إفادة الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة بإغلاق الملعب الرئيس بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لأعمال الصيانة.

وسيتم التنسيق بشكل عاجل مع إدارة المنشآت الرياضية والأندية المعنية بشأن جدولة بقية المباريات المقامة على الملعب.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
10:23 PM

الأهلي وأبها إلى ملعب رديف الجوهرة .. بقرار لجنة المسابقات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
763

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الأهلي وأبها) في الجولة (14)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وجاء قرار نقل المباراة بناء على إفادة الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة بإغلاق الملعب الرئيس بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لأعمال الصيانة.

وسيتم التنسيق بشكل عاجل مع إدارة المنشآت الرياضية والأندية المعنية بشأن جدولة بقية المباريات المقامة على الملعب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,842

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة