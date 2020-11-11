لبنان تسجل 1922 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 98829 والوفيات 763 شخصًا
سجّلت لبنان 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 98829 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 54869، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.
لبنان تسجل 1922 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-11
سجّلت لبنان 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 98829 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 54869، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
10:38 PM
لبنان تسجل 1922 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 98829 والوفيات 763 شخصًا
سجّلت لبنان 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 98829 إصابةً.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 54869، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 763 حالة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.