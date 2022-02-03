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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

تنظيم مباراة ودية وتبادل الخبرات.. " النصر" و"قادش" الإسباني يتفقان

ابرمت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع نادي قادش الإسباني، تتركز على تطوير الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم، وتهدف الاتفاقية بين الناديين إلى تنظيم مباراة ودية بين فريقي كرة القدم، بالإضافة إلى زيارات تبادلية بين مدربي أكاديميات النصر وأكاديميات قادش بهدف تبادل الخبرات.


وأعلن حساب النصر الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هذه الاتفاقية عبر تغريدة جاء فيها: «نادي النصر يوقع اتفاقية تعاون تركز على الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم مع نادي قادش الإسباني».


وتهدف الشراكة إلى لعب مباراة ودية بين فريق النصر الأول لكرة القدم، ونظيره في قادش، وتبادل الزيارات بين الفريقين في السعودية وإسبانيا لتبادل الخبرات بين المدربين في الأكاديميات، وتبادل المنافع من خلال إقامة المعسكرات الصيفية والشتوية بين الناديين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تنظيم مباراة ودية وتبادل الخبرات.. " النصر" و"قادش" الإسباني يتفقان
سبق

ابرمت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع نادي قادش الإسباني، تتركز على تطوير الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم، وتهدف الاتفاقية بين الناديين إلى تنظيم مباراة ودية بين فريقي كرة القدم، بالإضافة إلى زيارات تبادلية بين مدربي أكاديميات النصر وأكاديميات قادش بهدف تبادل الخبرات.


وأعلن حساب النصر الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هذه الاتفاقية عبر تغريدة جاء فيها: «نادي النصر يوقع اتفاقية تعاون تركز على الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم مع نادي قادش الإسباني».


وتهدف الشراكة إلى لعب مباراة ودية بين فريق النصر الأول لكرة القدم، ونظيره في قادش، وتبادل الزيارات بين الفريقين في السعودية وإسبانيا لتبادل الخبرات بين المدربين في الأكاديميات، وتبادل المنافع من خلال إقامة المعسكرات الصيفية والشتوية بين الناديين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
06:42 PM

تنظيم مباراة ودية وتبادل الخبرات.. " النصر" و"قادش" الإسباني يتفقان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ابرمت إدارة نادي النصر، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع نادي قادش الإسباني، تتركز على تطوير الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم، وتهدف الاتفاقية بين الناديين إلى تنظيم مباراة ودية بين فريقي كرة القدم، بالإضافة إلى زيارات تبادلية بين مدربي أكاديميات النصر وأكاديميات قادش بهدف تبادل الخبرات.


وأعلن حساب النصر الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن هذه الاتفاقية عبر تغريدة جاء فيها: «نادي النصر يوقع اتفاقية تعاون تركز على الرياضات النسائية وأكاديميات كرة القدم مع نادي قادش الإسباني».


وتهدف الشراكة إلى لعب مباراة ودية بين فريق النصر الأول لكرة القدم، ونظيره في قادش، وتبادل الزيارات بين الفريقين في السعودية وإسبانيا لتبادل الخبرات بين المدربين في الأكاديميات، وتبادل المنافع من خلال إقامة المعسكرات الصيفية والشتوية بين الناديين.

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