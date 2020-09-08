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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإصابات اليومية قياسية.. "كورونا" يثير قلق فرنسا مجدداً

"فيران" اعتبر أن الموجة الثانية يمكن تجنبها

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، أن وضع مرض "كوفيد-19" في فرنسا مقلق، حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.

وبين الوزير لإذاعة "فرانس إنتر"، أن معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع، وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل، لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق، وفقاً لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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الإصابات اليومية قياسية.. "كورونا" يثير قلق فرنسا مجدداً
سبق

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، أن وضع مرض "كوفيد-19" في فرنسا مقلق، حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.

وبين الوزير لإذاعة "فرانس إنتر"، أن معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع، وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل، لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق، وفقاً لـ"رويترز".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
02:46 PM

الإصابات اليومية قياسية.. "كورونا" يثير قلق فرنسا مجدداً

"فيران" اعتبر أن الموجة الثانية يمكن تجنبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الثلاثاء)، أن وضع مرض "كوفيد-19" في فرنسا مقلق، حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.

وبين الوزير لإذاعة "فرانس إنتر"، أن معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع، وهذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل، لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق، وفقاً لـ"رويترز".

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