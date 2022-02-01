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لا "مطرية" معتبرة لـ 5 أيام.. "المسند": حرارة ترتفع ثم تتهاوى بهذا الموعد!

قال: تنشط الرياح الشمالية الباردة بالشرقية و"الجنوبية" الدافئة بالقطاع الغربي

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الشمالية الباردة نسبياً على الشرقية، كما تنشط الرياح الجنوبية الدافئة على القطاع الغربي من السعودية.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع اليوم استقرار جوي عام، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام مقبلة.

وتابع: "ارتفاعٌ تدريجي بدرجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يليه انخفاضٌ جديدٌ يبدأ من الجمعة في الشمال والغرب، وفي الوسط من السبت".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا "مطرية" معتبرة لـ 5 أيام.. "المسند": حرارة ترتفع ثم تتهاوى بهذا الموعد!
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الشمالية الباردة نسبياً على الشرقية، كما تنشط الرياح الجنوبية الدافئة على القطاع الغربي من السعودية.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع اليوم استقرار جوي عام، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام مقبلة.

وتابع: "ارتفاعٌ تدريجي بدرجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يليه انخفاضٌ جديدٌ يبدأ من الجمعة في الشمال والغرب، وفي الوسط من السبت".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:17 AM

لا "مطرية" معتبرة لـ 5 أيام.. "المسند": حرارة ترتفع ثم تتهاوى بهذا الموعد!

قال: تنشط الرياح الشمالية الباردة بالشرقية و"الجنوبية" الدافئة بالقطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تنشط الرياح الشمالية الباردة نسبياً على الشرقية، كما تنشط الرياح الجنوبية الدافئة على القطاع الغربي من السعودية.

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أنه متوقع اليوم استقرار جوي عام، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة (طويلة زمانياً، وواسعة مكانياً) خلال خمسة أيام مقبلة.

وتابع: "ارتفاعٌ تدريجي بدرجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يليه انخفاضٌ جديدٌ يبدأ من الجمعة في الشمال والغرب، وفي الوسط من السبت".

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15,097
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