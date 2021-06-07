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تفاصيل طعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري بالدمام.. "أم وابنتها" و"توكلنا"

تم إلقاء القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية ونقل المصابين للمستشفى

كشفت "سبق" تفاصيل حادثة الطعن في إحدى المجمعات التجارية بمدينة الدمام من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم في حالة خطيرة.

وقالت مصادر "سبق" بالتفصيل: حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج إلى تحديث فطلب الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا.

وأضافت المصادر : بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع. وبعد يومين وتحديدًا يوم السبت الماضي وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع.. وبعد متابعته من خلال كاميرات المجمع تم تحديد موقعه وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة.

وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم ونقل المصابين للمستشفى.

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تفاصيل طعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري بالدمام.. "أم وابنتها" و"توكلنا"
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل حادثة الطعن في إحدى المجمعات التجارية بمدينة الدمام من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم في حالة خطيرة.

وقالت مصادر "سبق" بالتفصيل: حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج إلى تحديث فطلب الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا.

وأضافت المصادر : بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع. وبعد يومين وتحديدًا يوم السبت الماضي وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع.. وبعد متابعته من خلال كاميرات المجمع تم تحديد موقعه وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة.

وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم ونقل المصابين للمستشفى.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:59 PM

تفاصيل طعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري بالدمام.. "أم وابنتها" و"توكلنا"

تم إلقاء القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية ونقل المصابين للمستشفى

A A A
عبدالله السالم - الدمام
36
74,434

كشفت "سبق" تفاصيل حادثة الطعن في إحدى المجمعات التجارية بمدينة الدمام من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم في حالة خطيرة.

وقالت مصادر "سبق" بالتفصيل: حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج إلى تحديث فطلب الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا.

وأضافت المصادر : بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع. وبعد يومين وتحديدًا يوم السبت الماضي وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع.. وبعد متابعته من خلال كاميرات المجمع تم تحديد موقعه وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة.

وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم ونقل المصابين للمستشفى.

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