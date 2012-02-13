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"H" يتربع ويطول ليمنع الأمطار.. "المسند": رياح باردة وغبار بهذه المناطق

قال: استقرار جوي بوجه عام على معظم البلاد.. "نوء سعد الذابح-4 العقارب"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن يستمر الاستقرار الجوي بوجهٍ عام على معظم البلاد.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "المرتفع الجوي H متربع فوق أجوائنا منذ فترة، وربما يبقى لفترة طويلة نسبياً، وهو يمنع ـ بإذن الله تعالى ـ دخول المنخفضات الجوية الرطبة والمحملة بالأمطار.. إلا أن يشاء الله".

وتابع: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الباردة نسبياً على الشرقية والرياض؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة (خارج المدن)، كما تكون الرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأيضاً جنوبي تبوك".

وقال "المسند": "اليوم الأحد 12 رجب 13 فبراير – شباط، 4 نوء سعد الذابح، 4 العقارب"، ثم دعا الله: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"H" يتربع ويطول ليمنع الأمطار.. "المسند": رياح باردة وغبار بهذه المناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن يستمر الاستقرار الجوي بوجهٍ عام على معظم البلاد.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "المرتفع الجوي H متربع فوق أجوائنا منذ فترة، وربما يبقى لفترة طويلة نسبياً، وهو يمنع ـ بإذن الله تعالى ـ دخول المنخفضات الجوية الرطبة والمحملة بالأمطار.. إلا أن يشاء الله".

وتابع: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الباردة نسبياً على الشرقية والرياض؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة (خارج المدن)، كما تكون الرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأيضاً جنوبي تبوك".

وقال "المسند": "اليوم الأحد 12 رجب 13 فبراير – شباط، 4 نوء سعد الذابح، 4 العقارب"، ثم دعا الله: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:51 AM

"H" يتربع ويطول ليمنع الأمطار.. "المسند": رياح باردة وغبار بهذه المناطق

قال: استقرار جوي بوجه عام على معظم البلاد.. "نوء سعد الذابح-4 العقارب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن يستمر الاستقرار الجوي بوجهٍ عام على معظم البلاد.

وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": "المرتفع الجوي H متربع فوق أجوائنا منذ فترة، وربما يبقى لفترة طويلة نسبياً، وهو يمنع ـ بإذن الله تعالى ـ دخول المنخفضات الجوية الرطبة والمحملة بالأمطار.. إلا أن يشاء الله".

وتابع: "متوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الباردة نسبياً على الشرقية والرياض؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة (خارج المدن)، كما تكون الرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وأيضاً جنوبي تبوك".

وقال "المسند": "اليوم الأحد 12 رجب 13 فبراير – شباط، 4 نوء سعد الذابح، 4 العقارب"، ثم دعا الله: "اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت".

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