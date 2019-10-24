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"الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد

تهدف إلى اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات

اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركًا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز.

وزارة الصحة جائزة الرواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد
سبق

اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركًا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
05:42 PM

"الصحة" تختار 10 مشاركين للتنافس على جائزة الرواد

تهدف إلى اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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اختارت وزارة الصحة 10 مشاركين للحصول على جائزة الرواد في موسمها الثاني, من خلال تنظيم فعالية تنافس فيها 24 مشاركًا واستعرضوا خلالها مبادراتهم الإبداعية أمام لجنة التحكيم.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقام لاحقاً حفل تكريمي للفائزين وتسليمهم الجوائز.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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