بالفيديو.. ساعة تُحَوّل يد المستخدم لشاشة تعمل باللمس

تشغّل التطبيقات وتتصل مع أجهزة الكمبيوتر

كشف باحثون في جامعة "كارنيجي ميلون" الأمريكية، عن ساعة "لومي واتش" ذكية، تضم جهاز عرض ضوئي "بروجيكتور"، يحوّل يد من يرتديها إلى شاشة تعمل باللمس.

وحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، تدمج "لومي واتش" جهاز عرض ليزري ومستشعر، وتأتي بسطح تفاعلي مساحته 40 سنتيمتراً مربعاً، يُعَد أكبر بخمس مرات من شاشات الساعات الذكية.

واستعرض فيديو نشره مخترعو الساعة، قدراتها من حيث تشغيل التطبيقات، وتحرير الصور، والاتصال مع الأجهزة الأخرى مثل الكمبيوترات، وقراءة تحديثات مواقع التواصل الاجتماعي على ذراع المستخدم.