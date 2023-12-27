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للعام الخامس على التوالي.. "الخطوط للتموين" الأفضل في حوكمة الشركات

مؤشر يعتمد على أكثر من 300 معيار مقسمة على 4 محاور بنسب متفاوتة

تمكنت شركة الخطوط السعودية للتموين، للعام الخامس على التوالي، من حصد جائزة أفضل ممارسات حوكمة للشركات في المملكة، التي أعلنها مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل خلال المؤتمر العالمي الثالث الذي عقد مؤخرًا بالرياض.

وتعد الخطوط السعودية للتموين من أفضل 10 شركات في مؤشر حوكمة الشركات بالمملكة، وذلك ضمن 210 شركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"؛ مما يمثل شهادة مهمة للشركة بممارسة أفضل المعايير العالمية في مجال الحوكمة.

وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التصنيف المتميز الذي أحرزته في مجال حوكمة الشركات للعام الخامس على التوالي؛ نظرًا للمستويات العالية التي تطبّقها الشركة في مجال الحوكمة، وممارستها لكافة أعمالها باحترافية ومهنية عالية ومن خلال منظومة عمل متميزة؛ مما عزز استقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها؛ لمواكبة مستهدفات الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

ووجه "الغبان" شكره وجميع منسوبي الشركة إلى إدارة جامعة الفيصل؛ لمبادرتها بهذا التكريم واهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة، معتبرًا فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازًا هامًّا يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ويمثل دافعًا قويًّا للشركة لمواصلة مسيرتها نحو التميز.

من جانبه أكد المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة الخطوط السعودية للتموين سلطان البوق، أن فوز الشركة بهذه الجائزة للسنة الخامسة على التوالي يؤكد حرصها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة، من خلال المحافظة على أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى تحديث لوائحها وإجراءاتها الداخلية بما يضمن تميزها المستمر.

يذكر أن مؤشر الحوكمة يعتمد على أكثر من ثلاثمائة معيار، مقسمة على أربعة محاور بنسب متفاوتة هي: مجالس الإدارة، الإفصاحات المالية والشفافية، حقوق المساهمين، حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للعام الخامس على التوالي.. "الخطوط للتموين" الأفضل في حوكمة الشركات
سبق

تمكنت شركة الخطوط السعودية للتموين، للعام الخامس على التوالي، من حصد جائزة أفضل ممارسات حوكمة للشركات في المملكة، التي أعلنها مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل خلال المؤتمر العالمي الثالث الذي عقد مؤخرًا بالرياض.

وتعد الخطوط السعودية للتموين من أفضل 10 شركات في مؤشر حوكمة الشركات بالمملكة، وذلك ضمن 210 شركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"؛ مما يمثل شهادة مهمة للشركة بممارسة أفضل المعايير العالمية في مجال الحوكمة.

وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التصنيف المتميز الذي أحرزته في مجال حوكمة الشركات للعام الخامس على التوالي؛ نظرًا للمستويات العالية التي تطبّقها الشركة في مجال الحوكمة، وممارستها لكافة أعمالها باحترافية ومهنية عالية ومن خلال منظومة عمل متميزة؛ مما عزز استقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها؛ لمواكبة مستهدفات الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

ووجه "الغبان" شكره وجميع منسوبي الشركة إلى إدارة جامعة الفيصل؛ لمبادرتها بهذا التكريم واهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة، معتبرًا فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازًا هامًّا يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ويمثل دافعًا قويًّا للشركة لمواصلة مسيرتها نحو التميز.

من جانبه أكد المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة الخطوط السعودية للتموين سلطان البوق، أن فوز الشركة بهذه الجائزة للسنة الخامسة على التوالي يؤكد حرصها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة، من خلال المحافظة على أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى تحديث لوائحها وإجراءاتها الداخلية بما يضمن تميزها المستمر.

يذكر أن مؤشر الحوكمة يعتمد على أكثر من ثلاثمائة معيار، مقسمة على أربعة محاور بنسب متفاوتة هي: مجالس الإدارة، الإفصاحات المالية والشفافية، حقوق المساهمين، حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:41 PM
اخر تعديل
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:13 AM

للعام الخامس على التوالي.. "الخطوط للتموين" الأفضل في حوكمة الشركات

مؤشر يعتمد على أكثر من 300 معيار مقسمة على 4 محاور بنسب متفاوتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت شركة الخطوط السعودية للتموين، للعام الخامس على التوالي، من حصد جائزة أفضل ممارسات حوكمة للشركات في المملكة، التي أعلنها مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل خلال المؤتمر العالمي الثالث الذي عقد مؤخرًا بالرياض.

وتعد الخطوط السعودية للتموين من أفضل 10 شركات في مؤشر حوكمة الشركات بالمملكة، وذلك ضمن 210 شركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول"؛ مما يمثل شهادة مهمة للشركة بممارسة أفضل المعايير العالمية في مجال الحوكمة.

وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي الغبان، عن سعادته بحصول الشركة على هذا التصنيف المتميز الذي أحرزته في مجال حوكمة الشركات للعام الخامس على التوالي؛ نظرًا للمستويات العالية التي تطبّقها الشركة في مجال الحوكمة، وممارستها لكافة أعمالها باحترافية ومهنية عالية ومن خلال منظومة عمل متميزة؛ مما عزز استقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها؛ لمواكبة مستهدفات الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

ووجه "الغبان" شكره وجميع منسوبي الشركة إلى إدارة جامعة الفيصل؛ لمبادرتها بهذا التكريم واهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة، معتبرًا فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازًا هامًّا يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ويمثل دافعًا قويًّا للشركة لمواصلة مسيرتها نحو التميز.

من جانبه أكد المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة الخطوط السعودية للتموين سلطان البوق، أن فوز الشركة بهذه الجائزة للسنة الخامسة على التوالي يؤكد حرصها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة، من خلال المحافظة على أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى تحديث لوائحها وإجراءاتها الداخلية بما يضمن تميزها المستمر.

يذكر أن مؤشر الحوكمة يعتمد على أكثر من ثلاثمائة معيار، مقسمة على أربعة محاور بنسب متفاوتة هي: مجالس الإدارة، الإفصاحات المالية والشفافية، حقوق المساهمين، حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية.

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