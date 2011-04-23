"الحارثي" لرتبة "مقدم" بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة
قلّد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن العقيد علي بن محمد القحطاني، المقدم عبدالمحسن بن حمود الحارثي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته إلى رتبة مقدم.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الغالية، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
"الحارثي" لرتبة "مقدم" بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-23
قلّد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن العقيد علي بن محمد القحطاني، المقدم عبدالمحسن بن حمود الحارثي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته إلى رتبة مقدم.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الغالية، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
02:09 PM
"الحارثي" لرتبة "مقدم" بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة
قلّد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن العقيد علي بن محمد القحطاني، المقدم عبدالمحسن بن حمود الحارثي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته إلى رتبة مقدم.
فيما عبّر "الحارثي" عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الغالية، وأن تكون عوناً له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.