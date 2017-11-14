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متلازمة "رابونتسيل".. هذا ما أخرجه الأطباء من بطن فتاة تأكل شعرها

التدخل الجراحي أنقذها عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها

نجح الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو، في إجراء عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة "رابونتسيل" أو بالأحرى الرغبة الدائمة في أكل الشعر، واستخراج كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترًا طولًا و15 سنتيمترًا عرضًا من معدتها.
ونقلت "روسيا اليوم" عن ناطق باسم وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، أن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة، وأخرج الأطباء من بطنها كتلة متلاصقة من الشعر تشبه المعدة، عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.
يُذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تُعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها.
وقال كبير الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية في مقاطعة موسكو، بوريس بيلوزوروف: إن المتلازمة من الأمراض النفسية يمكن شفاؤها؛ تفاديًا لعواقب خطيرة.

الأطباء عملية جراحية بمتلازمة رابونتسيل

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متلازمة "رابونتسيل".. هذا ما أخرجه الأطباء من بطن فتاة تأكل شعرها
سبق

نجح الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو، في إجراء عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة "رابونتسيل" أو بالأحرى الرغبة الدائمة في أكل الشعر، واستخراج كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترًا طولًا و15 سنتيمترًا عرضًا من معدتها.
ونقلت "روسيا اليوم" عن ناطق باسم وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، أن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة، وأخرج الأطباء من بطنها كتلة متلاصقة من الشعر تشبه المعدة، عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.
يُذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تُعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها.
وقال كبير الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية في مقاطعة موسكو، بوريس بيلوزوروف: إن المتلازمة من الأمراض النفسية يمكن شفاؤها؛ تفاديًا لعواقب خطيرة.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
12:12 PM

متلازمة "رابونتسيل".. هذا ما أخرجه الأطباء من بطن فتاة تأكل شعرها

التدخل الجراحي أنقذها عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو، في إجراء عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة "رابونتسيل" أو بالأحرى الرغبة الدائمة في أكل الشعر، واستخراج كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترًا طولًا و15 سنتيمترًا عرضًا من معدتها.
ونقلت "روسيا اليوم" عن ناطق باسم وزارة الصحة في مقاطعة موسكو، أن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة، وأخرج الأطباء من بطنها كتلة متلاصقة من الشعر تشبه المعدة، عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.
يُذكر أن متلازمة "رابونتسيل" تُعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها.
وقال كبير الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية في مقاطعة موسكو، بوريس بيلوزوروف: إن المتلازمة من الأمراض النفسية يمكن شفاؤها؛ تفاديًا لعواقب خطيرة.

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