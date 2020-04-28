"الخطوط السعودية": لا صحة لعودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم

نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.
نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.
الخطوط السعودية
نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.
نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.