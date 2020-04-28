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"الخطوط السعودية": لا صحة لعودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم

نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.

الخطوط السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية": لا صحة لعودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم
سبق

نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:20 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:35 PM

"الخطوط السعودية": لا صحة لعودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
19,781

نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .
وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.

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