نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم . وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.

"الخطوط السعودية": لا صحة لعودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .

وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 03:20 PM

اخر تعديل 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 04:35 PM

"الخطوط السعودية": لا صحة لعودة الرحلات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم





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نفت مصادر بالخطوط الجوية العربية السعودية عودة الرحلات الداخلية أو السماح بالحجوزات الداخلية اعتبارًا من أول يونيو القادم .

وكانت تداولت أنباء عن عودة العمل بالرحلات الداخلية اعتبارًا من أول شهر يونيو 2020، وهو ما تم نفيه.