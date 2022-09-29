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تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية

نفى ارتباطه بـ"داعش"

تبنّى تنظيم يطلق على نفسه: "التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان"، اليوم "الأربعاء"، قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني، على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم، أمس، وإطلاق نار نسبته السلطات إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفى "التيار" علاقته بـ"داعش"، مهددًا بالردّ على عملية المداهمة، واستمرار عمليته التي سماها "عملية حصار السبعين يومًا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتبنّى التنظيم محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في مارس 2020، التي لم تحدد السلطات حينها من يقف وراءها.

وأعلن جهاز المخابرات السوداني مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم "داعش"، الذي لم يسبق أن أعلن مسؤوليته عن أي هجوم في السودان.

وذكر أن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة"، فيما سقط في صفوفه خمسة قتلى هم: ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية
سبق

تبنّى تنظيم يطلق على نفسه: "التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان"، اليوم "الأربعاء"، قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني، على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم، أمس، وإطلاق نار نسبته السلطات إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفى "التيار" علاقته بـ"داعش"، مهددًا بالردّ على عملية المداهمة، واستمرار عمليته التي سماها "عملية حصار السبعين يومًا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتبنّى التنظيم محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في مارس 2020، التي لم تحدد السلطات حينها من يقف وراءها.

وأعلن جهاز المخابرات السوداني مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم "داعش"، الذي لم يسبق أن أعلن مسؤوليته عن أي هجوم في السودان.

وذكر أن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة"، فيما سقط في صفوفه خمسة قتلى هم: ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
04:21 PM

تنظيم إرهابي جديد يتبنّى قتل ضباط المخابرات السودانية

نفى ارتباطه بـ"داعش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبنّى تنظيم يطلق على نفسه: "التيار الرسالي للدعوة والقتال - ولاية السودان"، اليوم "الأربعاء"، قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني، على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم، أمس، وإطلاق نار نسبته السلطات إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفى "التيار" علاقته بـ"داعش"، مهددًا بالردّ على عملية المداهمة، واستمرار عمليته التي سماها "عملية حصار السبعين يومًا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتبنّى التنظيم محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في مارس 2020، التي لم تحدد السلطات حينها من يقف وراءها.

وأعلن جهاز المخابرات السوداني مقتل خمسة من عناصره وجرح خمسة آخرين خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم "داعش"، الذي لم يسبق أن أعلن مسؤوليته عن أي هجوم في السودان.

وذكر أن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة"، فيما سقط في صفوفه خمسة قتلى هم: ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح.

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