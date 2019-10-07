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"المالية" تحصد جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي

حصدت وزارة المالية، جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي، عن منصة "اعتماد" الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين 08 صفر 1441هـ الموافق 07 أكتوبر 2019م على هامش فعاليات معرض جايتكس 2019، بمركز دبي التجاري العالمي، وقد تسلم الجائزة الأستاذ ياسر الشمري المشرف العام على منصة اعتماد الرقمية

وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد بن محمد الصويان عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: "نحن سعداء وفخورون بتحقيق وزارة المالية، ممثلة في منصة "اعتماد"، المركز الأول بعد منافسة قوية من قبل 45 جهة وقطاعات مالية متعددة في أهم معرض تقني على مستوى الشرق الأوسط (جايتكس 2019)، ويأتي هذا الإنجاز في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة المالية، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما يعكس حجم العمل المميز لفريق منصة "اعتماد" للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، بقيادة معالي الوزير الأستاذ محمد الجدعان؛ لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وأتمتة جميع إجراءاتها المقدمة للمستفيدين من خدماتها".

وأوضح الصويان أن منصة (اعتماد) الرقمية باتت اليوم أيقونة التعاملات المالية الحكومية، ونموذجاً ناجحاً ليس فقط في المملكة، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نتائجها الإيجابية التي أسهمت في توفير خدماتها للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص، ومساهمتها وبشكل كبير في سرعة إنجاز التعاملات المالية الحكومية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بأوامر الدفع.

ويأتي حصول منصة اعتماد الرقمية على الجائزة الدولية بعد مضي أقل من سنتين على إطلاق المنصة، حيث تعتمد معايير الفوز بالجائزة على قياس مدى التقدم في تحقيق المنتج لأهدافه، وتأثيره على المستفيد والقطاع المالي، بالإضافة لمستوى نموه، حيث تُمنح الجائزة للمؤسسة المالية التي ثبت نجاح عملائها في استخدام مبادرتها الرقمية، ونمو قاعدة عملائها عبر الإنترنت والمزايا المكتسبة من مبادرتها، إضافة إلى جودة تصميم موقعها الإلكتروني ووظائفه.

يذكر أن منصة (اعتماد) هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتمكين مستخدمي المنصة من تنفيذ مشروعاتهم بشكل إلكتروني يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة، وقد أطلقتها وزارة المالية في منتصف يناير 2018م بوصفها المنصة الرقمية الشاملة المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية للقطاعين الحكومي والخاص بشكل إلكتروني، بما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة.

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية" تحصد جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي
سبق

حصدت وزارة المالية، جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي، عن منصة "اعتماد" الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين 08 صفر 1441هـ الموافق 07 أكتوبر 2019م على هامش فعاليات معرض جايتكس 2019، بمركز دبي التجاري العالمي، وقد تسلم الجائزة الأستاذ ياسر الشمري المشرف العام على منصة اعتماد الرقمية

وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد بن محمد الصويان عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: "نحن سعداء وفخورون بتحقيق وزارة المالية، ممثلة في منصة "اعتماد"، المركز الأول بعد منافسة قوية من قبل 45 جهة وقطاعات مالية متعددة في أهم معرض تقني على مستوى الشرق الأوسط (جايتكس 2019)، ويأتي هذا الإنجاز في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة المالية، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما يعكس حجم العمل المميز لفريق منصة "اعتماد" للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، بقيادة معالي الوزير الأستاذ محمد الجدعان؛ لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وأتمتة جميع إجراءاتها المقدمة للمستفيدين من خدماتها".

وأوضح الصويان أن منصة (اعتماد) الرقمية باتت اليوم أيقونة التعاملات المالية الحكومية، ونموذجاً ناجحاً ليس فقط في المملكة، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نتائجها الإيجابية التي أسهمت في توفير خدماتها للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص، ومساهمتها وبشكل كبير في سرعة إنجاز التعاملات المالية الحكومية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بأوامر الدفع.

ويأتي حصول منصة اعتماد الرقمية على الجائزة الدولية بعد مضي أقل من سنتين على إطلاق المنصة، حيث تعتمد معايير الفوز بالجائزة على قياس مدى التقدم في تحقيق المنتج لأهدافه، وتأثيره على المستفيد والقطاع المالي، بالإضافة لمستوى نموه، حيث تُمنح الجائزة للمؤسسة المالية التي ثبت نجاح عملائها في استخدام مبادرتها الرقمية، ونمو قاعدة عملائها عبر الإنترنت والمزايا المكتسبة من مبادرتها، إضافة إلى جودة تصميم موقعها الإلكتروني ووظائفه.

يذكر أن منصة (اعتماد) هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتمكين مستخدمي المنصة من تنفيذ مشروعاتهم بشكل إلكتروني يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة، وقد أطلقتها وزارة المالية في منتصف يناير 2018م بوصفها المنصة الرقمية الشاملة المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية للقطاعين الحكومي والخاص بشكل إلكتروني، بما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
06:49 PM

"المالية" تحصد جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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حصدت وزارة المالية، جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا المبتكرة في القطاع المالي، عن منصة "اعتماد" الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين 08 صفر 1441هـ الموافق 07 أكتوبر 2019م على هامش فعاليات معرض جايتكس 2019، بمركز دبي التجاري العالمي، وقد تسلم الجائزة الأستاذ ياسر الشمري المشرف العام على منصة اعتماد الرقمية

وبهذه المناسبة أعرب وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد بن محمد الصويان عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: "نحن سعداء وفخورون بتحقيق وزارة المالية، ممثلة في منصة "اعتماد"، المركز الأول بعد منافسة قوية من قبل 45 جهة وقطاعات مالية متعددة في أهم معرض تقني على مستوى الشرق الأوسط (جايتكس 2019)، ويأتي هذا الإنجاز في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة المالية، وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية، من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما يعكس حجم العمل المميز لفريق منصة "اعتماد" للمضي قدماً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، بقيادة معالي الوزير الأستاذ محمد الجدعان؛ لتكون مواكبة لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم التحول الرقمي وأتمتة جميع إجراءاتها المقدمة للمستفيدين من خدماتها".

وأوضح الصويان أن منصة (اعتماد) الرقمية باتت اليوم أيقونة التعاملات المالية الحكومية، ونموذجاً ناجحاً ليس فقط في المملكة، بل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نتائجها الإيجابية التي أسهمت في توفير خدماتها للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص، ومساهمتها وبشكل كبير في سرعة إنجاز التعاملات المالية الحكومية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بأوامر الدفع.

ويأتي حصول منصة اعتماد الرقمية على الجائزة الدولية بعد مضي أقل من سنتين على إطلاق المنصة، حيث تعتمد معايير الفوز بالجائزة على قياس مدى التقدم في تحقيق المنتج لأهدافه، وتأثيره على المستفيد والقطاع المالي، بالإضافة لمستوى نموه، حيث تُمنح الجائزة للمؤسسة المالية التي ثبت نجاح عملائها في استخدام مبادرتها الرقمية، ونمو قاعدة عملائها عبر الإنترنت والمزايا المكتسبة من مبادرتها، إضافة إلى جودة تصميم موقعها الإلكتروني ووظائفه.

يذكر أن منصة (اعتماد) هي المنصة الإلكترونية المعتمدة للخدمات المالية الحكومية التي تقدمها وزارة المالية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتي تأتي في إطار تعزيز التواصل ورفع الشفافية وتحسين الكفاءة، وتمكين مستخدمي المنصة من تنفيذ مشروعاتهم بشكل إلكتروني يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة، وقد أطلقتها وزارة المالية في منتصف يناير 2018م بوصفها المنصة الرقمية الشاملة المعتمدة لتقديم الخدمات المالية الحكومية للقطاعين الحكومي والخاص بشكل إلكتروني، بما يسهم في توفير الجهود الإدارية والإجرائية بين وزارة المالية والجهات المستفيدة عبر الخدمات الرئيسة للمنصة.

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