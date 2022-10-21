"آل الشيخ": إغلاق الرياض بوليفارد اليوم.. وأكثر من مليونَيْ زائر خلال 4 أيام

لتركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادًا لانطلاقته غدًا الثلاثاء

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إغلاق منطقة الرياض بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم الاثنين باستثناء السينما والمسارح؛ وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادًا لانطلاقته غدًا الثلاثاء.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن منطقة بوليفارد الرياض استقبلت خلال أربعة أيام فقط أكثر من مليونَي زائر.

وكتب آل الشيخ تغريدة: " تنويه: سيتم إغلاق منطقة الرياض بوليفارد، باستثناء السينما والمسارح، يوم الاثنين؛ وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادًا لانطلاقه يوم الثلاثاء بإذن الله، وإجراء بعض التحسينات والإضافات التي ستعجبكم إن شاء الله".

وأضاف في التغريدة: "الرياض بوليفارد خلال أربعة أيام فقط استقبل أكثر من مليونَي زائر".