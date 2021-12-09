وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية للبحرين ضمن جولته الخليجية.
ولي العهد يصل إلى البحرين في زيارة رسمية
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية للبحرين ضمن جولته الخليجية.
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ولي العهد يصل إلى البحرين في زيارة رسميةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
04:30 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
04:50 PM
ولي العهد يصل إلى البحرين في زيارة رسمية
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة رسمية للبحرين ضمن جولته الخليجية.
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