النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حجر بالرئة كاد يودي بحياة طفل.. والتشخيص الدقيق بـ"الموية العام" أنقذ الحالة

كان يعاني من ضيق في التنفس وتم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

نجح فريق طبي في مستشفى الموية العام، في تشخيص حالة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف يعاني من ضيق في التنفس وكحة مزمنة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الموية العام التابع لصحة الطائف طفلاً يعاني من ضيق في التنفس وكحة وبالكشف عليه وعمل الأشعة من قبل أخصائي الأشعة الدكتور إسماعيل بدوي واستشاري الأطفال الدكتور وائل عبده بسيوني، تبين وجود جسم غريب في الرئة واتضح بعد الفحص أنه حجر، وعلى الفور تم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ولله الحمد تم استخراج الحجر، والطفل الآن بصحة جيدة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حجر بالرئة كاد يودي بحياة طفل.. والتشخيص الدقيق بـ"الموية العام" أنقذ الحالة
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى الموية العام، في تشخيص حالة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف يعاني من ضيق في التنفس وكحة مزمنة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الموية العام التابع لصحة الطائف طفلاً يعاني من ضيق في التنفس وكحة وبالكشف عليه وعمل الأشعة من قبل أخصائي الأشعة الدكتور إسماعيل بدوي واستشاري الأطفال الدكتور وائل عبده بسيوني، تبين وجود جسم غريب في الرئة واتضح بعد الفحص أنه حجر، وعلى الفور تم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ولله الحمد تم استخراج الحجر، والطفل الآن بصحة جيدة .

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:39 PM

حجر بالرئة كاد يودي بحياة طفل.. والتشخيص الدقيق بـ"الموية العام" أنقذ الحالة

كان يعاني من ضيق في التنفس وتم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
1,788

نجح فريق طبي في مستشفى الموية العام، في تشخيص حالة طفل يبلغ من العمر سنة ونصف يعاني من ضيق في التنفس وكحة مزمنة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الموية العام التابع لصحة الطائف طفلاً يعاني من ضيق في التنفس وكحة وبالكشف عليه وعمل الأشعة من قبل أخصائي الأشعة الدكتور إسماعيل بدوي واستشاري الأطفال الدكتور وائل عبده بسيوني، تبين وجود جسم غريب في الرئة واتضح بعد الفحص أنه حجر، وعلى الفور تم تحويله لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ولله الحمد تم استخراج الحجر، والطفل الآن بصحة جيدة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,138
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,882
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,823

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة