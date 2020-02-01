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بهجوم واسع.. "الشرعية" تنتزع مواقع استراتيجية من الحوثيين في تعز

سقوط عشرات القتلى والجرحى.. وتدمير عتاد

شنَّت قوات الجيش اليمني اليوم (السبت) هجومًا واسعًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرقي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حرّرت خلال الهجوم عددًا من المواقع الاستراتيجية المطلة على منطقة الحوبان شرقي المدينة.

وأضاف بأن الهجوم أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت خلال اليومين الماضيين عددًا من المواقع والتباب الاستراتيجية غربي المدينة، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإرهابية تعز اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم واسع.. "الشرعية" تنتزع مواقع استراتيجية من الحوثيين في تعز
سبق

شنَّت قوات الجيش اليمني اليوم (السبت) هجومًا واسعًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرقي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حرّرت خلال الهجوم عددًا من المواقع الاستراتيجية المطلة على منطقة الحوبان شرقي المدينة.

وأضاف بأن الهجوم أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت خلال اليومين الماضيين عددًا من المواقع والتباب الاستراتيجية غربي المدينة، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
09:07 PM

بهجوم واسع.. "الشرعية" تنتزع مواقع استراتيجية من الحوثيين في تعز

سقوط عشرات القتلى والجرحى.. وتدمير عتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنَّت قوات الجيش اليمني اليوم (السبت) هجومًا واسعًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرقي مدينة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني حرّرت خلال الهجوم عددًا من المواقع الاستراتيجية المطلة على منطقة الحوبان شرقي المدينة.

وأضاف بأن الهجوم أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت خلال اليومين الماضيين عددًا من المواقع والتباب الاستراتيجية غربي المدينة، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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