"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً
قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر في 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
جازان
الأرصاد
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-05
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:41 AM
"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 7 مساءً
قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتؤثر في 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان؛ تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.