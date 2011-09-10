النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الكلاب الضالة تتقاسم المكان مع مرتادي حديقة العدل بمكة

وثّقها مواطن بالفيديو ومطالب بإبعاد خطرها عن الزوار خاصة الأطفال

حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.
وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الكلاب الضالة تتقاسم المكان مع مرتادي حديقة العدل بمكة
سبق

حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.
وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
09:58 AM

شاهد.. الكلاب الضالة تتقاسم المكان مع مرتادي حديقة العدل بمكة

وثّقها مواطن بالفيديو ومطالب بإبعاد خطرها عن الزوار خاصة الأطفال

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
4,890

حذّر مواطن مرتادي حديقة العدل بمكة المكرمة، من خطر الكلاب الضالة المنتشرة داخل أروقة الحديقة؛ خاصة على الأطفال؛ مطالبًا الجهات المختصة بضرورة القضاء عليها وإبعادها عن الأماكن العامة في ظل خطرها على الأرواح؛ لا سيما صغار السن.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة من الكلاب الضالة تفترش أرض الحديقة الواقعة على امتداد شارع الحج بحي العدل بالعاصمة المقدسة، لتتقاسم مع المتنزهين المكان في ظل غياب الجهة الرقابية للحد من انتشارها بهذه الطريقة.
وطالَبَ موثق المقطع الجهات المختصة بضرورة إبعادها وتكثيف الرقابة الميدانية على الحدائق العامة لوضع حد من انتشارها والقضاء عليها وفق الأنظمة المعمول بها.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,211
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,646
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,551
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,034

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة