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الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهتَيْ ضمك وأبها دوريًّا.. بطلب من "كاريلي"

يكثف الاتحاد تحضيراته لمواجهة نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووضع المدير الفني للفريق الغربي البرازيلي "كاريلي" برنامجه لمواجهة ضمك، ومن ثم أبها "تباعًا"؛ حيث من المتوقع أن يقيم الاتحاد معسكرًا في مدينة أبها تحضيرًا للمواجهتين.

من جهة ثانية يواصل الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد الإله المالكي، برنامجهما العلاجي في عيادة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهتَيْ ضمك وأبها دوريًّا.. بطلب من "كاريلي"
سبق

يكثف الاتحاد تحضيراته لمواجهة نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووضع المدير الفني للفريق الغربي البرازيلي "كاريلي" برنامجه لمواجهة ضمك، ومن ثم أبها "تباعًا"؛ حيث من المتوقع أن يقيم الاتحاد معسكرًا في مدينة أبها تحضيرًا للمواجهتين.

من جهة ثانية يواصل الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد الإله المالكي، برنامجهما العلاجي في عيادة النادي.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
11:14 PM

الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهتَيْ ضمك وأبها دوريًّا.. بطلب من "كاريلي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يكثف الاتحاد تحضيراته لمواجهة نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووضع المدير الفني للفريق الغربي البرازيلي "كاريلي" برنامجه لمواجهة ضمك، ومن ثم أبها "تباعًا"؛ حيث من المتوقع أن يقيم الاتحاد معسكرًا في مدينة أبها تحضيرًا للمواجهتين.

من جهة ثانية يواصل الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد الإله المالكي، برنامجهما العلاجي في عيادة النادي.

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