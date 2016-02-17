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"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

أعطت مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المنشأة بقبول طلبها لاستكمال التصحيح

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التستر التجاري مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين
سبق

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:11 AM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
02:55 AM

"مكافحة التستر": انتهت الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.. وجارٍ معالجة طلبات المستفيدين

أعطت مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغ المنشأة بقبول طلبها لاستكمال التصحيح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,904

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس الأربعاء 16 فبراير 2022م.

وأكد أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات للمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية؛ إذ أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر "مقدِّم الطلب مهلة 90 يومًا من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
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