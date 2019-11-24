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"التجارة": الرقابة الإلكترونية بالتعاون مع نادي الهلال تضبط منصات تبيع تذاكر النهائي بشكل مخالف

ضبطت الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بالتعاون مع نادي الهلال عدداً من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تقوم ببيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا، بشكل غير نظامي.

وقامت الوزارة بإلزامهم بإزالة إعلانات بيع التذاكر وإنذارهم، وذلك وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية الذي ينص على منع بيع وتسويق منتجات وسلع بدون الحصول على ترخيص من الجهة المالكة.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع مزاولة النشاط.

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"التجارة": الرقابة الإلكترونية بالتعاون مع نادي الهلال تضبط منصات تبيع تذاكر النهائي بشكل مخالف
سبق

ضبطت الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بالتعاون مع نادي الهلال عدداً من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تقوم ببيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا، بشكل غير نظامي.

وقامت الوزارة بإلزامهم بإزالة إعلانات بيع التذاكر وإنذارهم، وذلك وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية الذي ينص على منع بيع وتسويق منتجات وسلع بدون الحصول على ترخيص من الجهة المالكة.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع مزاولة النشاط.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
06:35 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:08 AM

"التجارة": الرقابة الإلكترونية بالتعاون مع نادي الهلال تضبط منصات تبيع تذاكر النهائي بشكل مخالف

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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ضبطت الرقابة على المتاجر الإلكترونية بوزارة التجارة، بالتعاون مع نادي الهلال عدداً من المواقع والمنصات الإلكترونية التي تقوم ببيع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا، بشكل غير نظامي.

وقامت الوزارة بإلزامهم بإزالة إعلانات بيع التذاكر وإنذارهم، وذلك وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية الذي ينص على منع بيع وتسويق منتجات وسلع بدون الحصول على ترخيص من الجهة المالكة.

يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، ومنع مزاولة النشاط.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,271

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