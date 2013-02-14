النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فعاليات وأنشطة متنوعة في "معرض جدة للشوكولاتة والقهوة"

ينطلق ١١ مارس تزامنًا مع تسمية العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"

ينطلق معرض جدة للشوكولاتة والقهوة الشهر المقبل بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس برعاية غرفة جدة في فندق الهيلتون، وذلك تزامنًا مع تسمية وزارة الثقافة العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"، وذلك بمشاركة أبرز صناع وموردي ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة .

ويهدف المعرض الذي ترعاه غرفة جدة إلى أن يكون النافذة الأهم للصناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة بالمنطقة من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة المهمة، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة في مختلف مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة لكل رواد الأعمال المستثمرين وعشاق القهوة والشوكولاتة والمهتمين في الاستفادة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة المهمة بأحدث الأساليب، فضلاً عن فتح فرص استثمارية جديدة في قطاع صناعة وتجارة الشوكولاتة والقهوة، هذا القطاع الحيوي الذي نما بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي فقط، بسبب الاهتمام الكبير باستيراد وزراعة القهوة في المملكة.

ويحتوي المعرض على العديد من الفعاليّات والأنشطة يتقدمها شلال الشوكولاتة بالفواكه، وبطولة (اللاتيه آرت)، والتدريب على بروتوكول الضيافة، ودورات تدريبية، ويتخلل المعرض تقديم العديد من العروض المسرحية والغنائية.

معرض جدة للشوكولاتة والقهوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فعاليات وأنشطة متنوعة في "معرض جدة للشوكولاتة والقهوة"
سبق

ينطلق معرض جدة للشوكولاتة والقهوة الشهر المقبل بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس برعاية غرفة جدة في فندق الهيلتون، وذلك تزامنًا مع تسمية وزارة الثقافة العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"، وذلك بمشاركة أبرز صناع وموردي ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة .

ويهدف المعرض الذي ترعاه غرفة جدة إلى أن يكون النافذة الأهم للصناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة بالمنطقة من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة المهمة، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة في مختلف مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة لكل رواد الأعمال المستثمرين وعشاق القهوة والشوكولاتة والمهتمين في الاستفادة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة المهمة بأحدث الأساليب، فضلاً عن فتح فرص استثمارية جديدة في قطاع صناعة وتجارة الشوكولاتة والقهوة، هذا القطاع الحيوي الذي نما بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي فقط، بسبب الاهتمام الكبير باستيراد وزراعة القهوة في المملكة.

ويحتوي المعرض على العديد من الفعاليّات والأنشطة يتقدمها شلال الشوكولاتة بالفواكه، وبطولة (اللاتيه آرت)، والتدريب على بروتوكول الضيافة، ودورات تدريبية، ويتخلل المعرض تقديم العديد من العروض المسرحية والغنائية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:00 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:40 PM

فعاليات وأنشطة متنوعة في "معرض جدة للشوكولاتة والقهوة"

ينطلق ١١ مارس تزامنًا مع تسمية العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
487

ينطلق معرض جدة للشوكولاتة والقهوة الشهر المقبل بمحافظة جدة خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس برعاية غرفة جدة في فندق الهيلتون، وذلك تزامنًا مع تسمية وزارة الثقافة العام الحالي بـ "عام القهوة السعودي"، وذلك بمشاركة أبرز صناع وموردي ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة في المنطقة .

ويهدف المعرض الذي ترعاه غرفة جدة إلى أن يكون النافذة الأهم للصناع والموردين ومقدمي خدمات القهوة والشوكولاتة بالمنطقة من خلال تقديم أحدث ما وصلت إليه هذه الصناعة المهمة، مع إبراز مقدمي وصناع القهوة في مختلف مناطق المملكة، وإتاحة الفرصة لكل رواد الأعمال المستثمرين وعشاق القهوة والشوكولاتة والمهتمين في الاستفادة والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة المهمة بأحدث الأساليب، فضلاً عن فتح فرص استثمارية جديدة في قطاع صناعة وتجارة الشوكولاتة والقهوة، هذا القطاع الحيوي الذي نما بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي فقط، بسبب الاهتمام الكبير باستيراد وزراعة القهوة في المملكة.

ويحتوي المعرض على العديد من الفعاليّات والأنشطة يتقدمها شلال الشوكولاتة بالفواكه، وبطولة (اللاتيه آرت)، والتدريب على بروتوكول الضيافة، ودورات تدريبية، ويتخلل المعرض تقديم العديد من العروض المسرحية والغنائية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,135
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة