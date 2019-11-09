في مثل هذا اليوم.. وفاة المؤسس ومبايعة الملك سعود

الديوان الملكي أعلن مبايعة "فيصل بن عبدالعزيز" ولياً للعهد

استعادت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ذكرى وفاة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي يوافق اليوم التاسع من نوفمبر.

وقالت الدارة تحت عنوان: حدث في مثل هذا اليوم (9 نوفمبر 1953م) إعلان الديوان الملكي عن وفاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في الطائف، وتمت مبايعة الملك سعود بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد، والأمير فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد.