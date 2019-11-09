النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في مثل هذا اليوم.. وفاة المؤسس ومبايعة الملك سعود

الديوان الملكي أعلن مبايعة "فيصل بن عبدالعزيز" ولياً للعهد

استعادت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ذكرى وفاة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي يوافق اليوم التاسع من نوفمبر.

وقالت الدارة تحت عنوان: حدث في مثل هذا اليوم (9 نوفمبر 1953م) إعلان الديوان الملكي عن وفاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في الطائف، وتمت مبايعة الملك سعود بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد، والأمير فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

الملك سعود الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في مثل هذا اليوم.. وفاة المؤسس ومبايعة الملك سعود
سبق

استعادت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ذكرى وفاة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي يوافق اليوم التاسع من نوفمبر.

وقالت الدارة تحت عنوان: حدث في مثل هذا اليوم (9 نوفمبر 1953م) إعلان الديوان الملكي عن وفاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في الطائف، وتمت مبايعة الملك سعود بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد، والأمير فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
03:12 PM

في مثل هذا اليوم.. وفاة المؤسس ومبايعة الملك سعود

الديوان الملكي أعلن مبايعة "فيصل بن عبدالعزيز" ولياً للعهد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,326

استعادت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على "تويتر" ذكرى وفاة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي يوافق اليوم التاسع من نوفمبر.

وقالت الدارة تحت عنوان: حدث في مثل هذا اليوم (9 نوفمبر 1953م) إعلان الديوان الملكي عن وفاة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في الطائف، وتمت مبايعة الملك سعود بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد، والأمير فيصل بن عبدالعزيز ولياً للعهد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,951
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,064
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,471
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,732

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة