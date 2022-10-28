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stc توقع شراكة مع "ملكية العلا" لتطوير استراتيجية الخدمات الرقمية

على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.. تعرّف على الأهداف

وقعت شركة الاتصالات السعودية stc شراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتطوير المحافظة وتمكينها رقمياً وتوفير تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوارها، ولتكون مدينة ذكية بالكامل لخدمة الإنسان، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية توفير حلول رقمية لدعم البنية التحتية للمحافظة على أعلى المعايير، وبناء خارطة طريق متكاملة لهذا التحول وتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أعلى مستوى بالتناغم مع مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وخططها التطويرية.

وشملت الشراكة فرص التعاون لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وكل التقنيات المتعلقة بالخدمات السحابية والأمن السيبراني وخدمات تقنيات الجيل الخامس في العلا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني: الشراكة مع الاتصالات السعودية تساهم من خلال تخطيط وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية في تحقيق مستهدفات الهيئة لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة لأهالي وسكان العلا، بالإضافة لإسهامه في منح السائح تجربة تفاعلية مميزة.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة stc المهندس رياض معوض، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بأداء دورها في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة.

وأضاف: محافظة العلا من الوجهات الأساسية في المملكة، ونسعى مع شركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق التحول المنشود مع الحفاظ على مقوماتها البيئية والتاريخية وتحويلها إلى مدينة رقمية، والتركيز على البنية التحتية والمرافق السياحية وضمان تجربة فريدة لزوارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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stc توقع شراكة مع "ملكية العلا" لتطوير استراتيجية الخدمات الرقمية
سبق

وقعت شركة الاتصالات السعودية stc شراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتطوير المحافظة وتمكينها رقمياً وتوفير تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوارها، ولتكون مدينة ذكية بالكامل لخدمة الإنسان، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية توفير حلول رقمية لدعم البنية التحتية للمحافظة على أعلى المعايير، وبناء خارطة طريق متكاملة لهذا التحول وتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أعلى مستوى بالتناغم مع مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وخططها التطويرية.

وشملت الشراكة فرص التعاون لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وكل التقنيات المتعلقة بالخدمات السحابية والأمن السيبراني وخدمات تقنيات الجيل الخامس في العلا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني: الشراكة مع الاتصالات السعودية تساهم من خلال تخطيط وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية في تحقيق مستهدفات الهيئة لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة لأهالي وسكان العلا، بالإضافة لإسهامه في منح السائح تجربة تفاعلية مميزة.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة stc المهندس رياض معوض، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بأداء دورها في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة.

وأضاف: محافظة العلا من الوجهات الأساسية في المملكة، ونسعى مع شركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق التحول المنشود مع الحفاظ على مقوماتها البيئية والتاريخية وتحويلها إلى مدينة رقمية، والتركيز على البنية التحتية والمرافق السياحية وضمان تجربة فريدة لزوارها.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
06:16 PM

stc توقع شراكة مع "ملكية العلا" لتطوير استراتيجية الخدمات الرقمية

على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.. تعرّف على الأهداف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت شركة الاتصالات السعودية stc شراكة استراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتطوير المحافظة وتمكينها رقمياً وتوفير تجربة رقمية فريدة من نوعها لزوارها، ولتكون مدينة ذكية بالكامل لخدمة الإنسان، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية توفير حلول رقمية لدعم البنية التحتية للمحافظة على أعلى المعايير، وبناء خارطة طريق متكاملة لهذا التحول وتطبيق مفاهيم المدن الذكية على أعلى مستوى بالتناغم مع مشاريع الهيئة الملكية لمحافظة العلا وخططها التطويرية.

وشملت الشراكة فرص التعاون لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وكل التقنيات المتعلقة بالخدمات السحابية والأمن السيبراني وخدمات تقنيات الجيل الخامس في العلا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني: الشراكة مع الاتصالات السعودية تساهم من خلال تخطيط وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية في تحقيق مستهدفات الهيئة لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة لأهالي وسكان العلا، بالإضافة لإسهامه في منح السائح تجربة تفاعلية مميزة.

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة stc المهندس رياض معوض، أن الشراكة تعكس التزام الشركة بأداء دورها في تمكين التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة.

وأضاف: محافظة العلا من الوجهات الأساسية في المملكة، ونسعى مع شركائنا في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتحقيق التحول المنشود مع الحفاظ على مقوماتها البيئية والتاريخية وتحويلها إلى مدينة رقمية، والتركيز على البنية التحتية والمرافق السياحية وضمان تجربة فريدة لزوارها.

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