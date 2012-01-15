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لعودة آمنة.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 6207 مقاعد بحافلات نقل الطلاب والطالبات للمدارس

وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية

أنهى قسم خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تهيئة 6207 مقاعد بحافلات النقل المدرسي، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية لنقل الطلاب والطالبات لمدارسهم، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور بسرعة المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور عبر أيقونة طلبات النقل المدرسي.

وأكد "تعليم الأفلاج" تهيئة البيئة التعليمية الآمنة والصحية من كل النواحي التنظيمية بالمدارس قبل العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وقام مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعديه بجولات ميدانية؛ للوقوف على استعداد مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وإنهاء كل أعمال الصيانة والتجهيزات قبل العودة الحضورية لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.

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لعودة آمنة.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 6207 مقاعد بحافلات نقل الطلاب والطالبات للمدارس
سبق

أنهى قسم خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تهيئة 6207 مقاعد بحافلات النقل المدرسي، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية لنقل الطلاب والطالبات لمدارسهم، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور بسرعة المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور عبر أيقونة طلبات النقل المدرسي.

وأكد "تعليم الأفلاج" تهيئة البيئة التعليمية الآمنة والصحية من كل النواحي التنظيمية بالمدارس قبل العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وقام مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعديه بجولات ميدانية؛ للوقوف على استعداد مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وإنهاء كل أعمال الصيانة والتجهيزات قبل العودة الحضورية لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
07:10 PM

لعودة آمنة.. "تعليم الأفلاج" يهيئ 6207 مقاعد بحافلات نقل الطلاب والطالبات للمدارس

وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهى قسم خدمات الطلاب بتعليم الأفلاج بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي تهيئة 6207 مقاعد بحافلات النقل المدرسي، وفق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية لنقل الطلاب والطالبات لمدارسهم، داعيةً في الوقت نفسه أولياء الأمور بسرعة المبادرة بالتسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور عبر أيقونة طلبات النقل المدرسي.

وأكد "تعليم الأفلاج" تهيئة البيئة التعليمية الآمنة والصحية من كل النواحي التنظيمية بالمدارس قبل العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وقام مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعديه بجولات ميدانية؛ للوقوف على استعداد مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وإنهاء كل أعمال الصيانة والتجهيزات قبل العودة الحضورية لضمان رحلة دراسية ممتعة وآمنة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
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