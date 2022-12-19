النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب "أدبي تبوك": الخط العربي مكون ثقافي وجمالي والاحتفاء به خطوة مهمة

قال: وزير الثقافة أدرك أهميته.. وتسميته تحمل دلالات كثيرة

وصف نائب رئيس نادي تبوك الأدبي الكاتب والروائي عبدالرحمن العكيمي، الاحتفاء بالخط العربي 2020 بأنه خطوة رائعة ومهمة، مبينًا أن "الخط العربي مكون ثقافي مهم في تاريخ الثقافة العربية وهو مكون جمالي أيضًا، وهو بلا شك يؤكد دور المملكة الرئيس في تعزيز الثقافة العربية لما تمثله من عمق حضاري وتاريخي".

وقال العكيمي لـ"سبق" إن "وزارة الثقافة ووزيرها الشاب سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أدرك أهمية هذا الأمر ووصف وتسمية العام الجديد بـ"عام الخط العربي" يحمل دلالات كثيرة ومهمة".

وأضاف: "على الجميع في المشهد الثقافي والمؤسسات الثقافية بوجه عام ضرورة التفاعل مع هذه الخطوة التي تمضي في اتجاه رؤية المملكة 2030 م في محاورها الثقافية، ولربما استشعرت وزارة الثقافة أهمية الخط العربي والتحديات التي تواجه الثقافة العربية بوجه عام وحالة تأمل لواقع الخط العربي ومستقبله وتذوق جمالياته والإحساس بها وإعادة اكتشاف عوالمه الخاصة والأنيقة من جديد".

وأشار إلى أن "الخط العربي بأنواعه العريضة هو فن قائم بذاته وهي فرصة للتوقف وهي التفاتة جميلة أن تقود الوزارة مثل تلك المشروعات المهمة لتحقيق مكاسب عليا".

وأردف: "حقيقة أشعر بشيء من البهجة وأنا أشاهد رؤية طليعية واعية لوزارة الثقافة في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وأيضًا التفاعل الكبير بين الوزير والمثقف السعودي في بلادنا حتى في قضاياه الخاصة".

نادي تبوك الأدبي نائب رئيس نادي تبوك الأدبي عبدالرحمن العكيمي الاحتفاء بالخط العربي 2020

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
نائب "أدبي تبوك": الخط العربي مكون ثقافي وجمالي والاحتفاء به خطوة مهمة
سبق

وصف نائب رئيس نادي تبوك الأدبي الكاتب والروائي عبدالرحمن العكيمي، الاحتفاء بالخط العربي 2020 بأنه خطوة رائعة ومهمة، مبينًا أن "الخط العربي مكون ثقافي مهم في تاريخ الثقافة العربية وهو مكون جمالي أيضًا، وهو بلا شك يؤكد دور المملكة الرئيس في تعزيز الثقافة العربية لما تمثله من عمق حضاري وتاريخي".

وقال العكيمي لـ"سبق" إن "وزارة الثقافة ووزيرها الشاب سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أدرك أهمية هذا الأمر ووصف وتسمية العام الجديد بـ"عام الخط العربي" يحمل دلالات كثيرة ومهمة".

وأضاف: "على الجميع في المشهد الثقافي والمؤسسات الثقافية بوجه عام ضرورة التفاعل مع هذه الخطوة التي تمضي في اتجاه رؤية المملكة 2030 م في محاورها الثقافية، ولربما استشعرت وزارة الثقافة أهمية الخط العربي والتحديات التي تواجه الثقافة العربية بوجه عام وحالة تأمل لواقع الخط العربي ومستقبله وتذوق جمالياته والإحساس بها وإعادة اكتشاف عوالمه الخاصة والأنيقة من جديد".

وأشار إلى أن "الخط العربي بأنواعه العريضة هو فن قائم بذاته وهي فرصة للتوقف وهي التفاتة جميلة أن تقود الوزارة مثل تلك المشروعات المهمة لتحقيق مكاسب عليا".

وأردف: "حقيقة أشعر بشيء من البهجة وأنا أشاهد رؤية طليعية واعية لوزارة الثقافة في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وأيضًا التفاعل الكبير بين الوزير والمثقف السعودي في بلادنا حتى في قضاياه الخاصة".

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:53 PM

نائب "أدبي تبوك": الخط العربي مكون ثقافي وجمالي والاحتفاء به خطوة مهمة

قال: وزير الثقافة أدرك أهميته.. وتسميته تحمل دلالات كثيرة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
747

وصف نائب رئيس نادي تبوك الأدبي الكاتب والروائي عبدالرحمن العكيمي، الاحتفاء بالخط العربي 2020 بأنه خطوة رائعة ومهمة، مبينًا أن "الخط العربي مكون ثقافي مهم في تاريخ الثقافة العربية وهو مكون جمالي أيضًا، وهو بلا شك يؤكد دور المملكة الرئيس في تعزيز الثقافة العربية لما تمثله من عمق حضاري وتاريخي".

وقال العكيمي لـ"سبق" إن "وزارة الثقافة ووزيرها الشاب سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أدرك أهمية هذا الأمر ووصف وتسمية العام الجديد بـ"عام الخط العربي" يحمل دلالات كثيرة ومهمة".

وأضاف: "على الجميع في المشهد الثقافي والمؤسسات الثقافية بوجه عام ضرورة التفاعل مع هذه الخطوة التي تمضي في اتجاه رؤية المملكة 2030 م في محاورها الثقافية، ولربما استشعرت وزارة الثقافة أهمية الخط العربي والتحديات التي تواجه الثقافة العربية بوجه عام وحالة تأمل لواقع الخط العربي ومستقبله وتذوق جمالياته والإحساس بها وإعادة اكتشاف عوالمه الخاصة والأنيقة من جديد".

وأشار إلى أن "الخط العربي بأنواعه العريضة هو فن قائم بذاته وهي فرصة للتوقف وهي التفاتة جميلة أن تقود الوزارة مثل تلك المشروعات المهمة لتحقيق مكاسب عليا".

وأردف: "حقيقة أشعر بشيء من البهجة وأنا أشاهد رؤية طليعية واعية لوزارة الثقافة في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، وأيضًا التفاعل الكبير بين الوزير والمثقف السعودي في بلادنا حتى في قضاياه الخاصة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,443
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,330
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,705
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,135

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة