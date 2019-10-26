وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.

وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".

شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.

وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-26 شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.

وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".

وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".

وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 01:48 PM

وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق





A A A





9 مشاركة

شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.



وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".



وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".



وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.