وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق
شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.
وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".
وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".
وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
منتزه ثادق
مكافحة التصحر
وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-10-26
شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.
وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".
وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".
وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
01:48 PM
وزير الزراعة يشارك في زراعة 50 ألف شجرة في منتزه ثادق
شارك وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم، متطوعين من ٣٧ جهة في انطلاقة موسم التشجير بالمملكة.
وقال: "بدأنا بزراعة ٥٠ ألف شجرة من الأشجار المحلية في منتزه ثادق الوطني ستكتمل اليوم بحول الله".
وأضاف: "هذا العمل الوطني طريقنا لمكافحة التصحر واستعادة غطائنا النباتي".
وقدم الوزير شكره لكل من شارك، داعياً الجميع للتشجير في مناطق المملكة كافة.