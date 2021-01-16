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"العواد" يقوم بزيارة تفقدية لدار رعاية المسنين في الرياض

لتقييم مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين

قام رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لدار رعاية المسنين بمدينة الرياض، اطلع خلالها على أوضاع المستفيدين في الدار ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب.

وأكد "العواد" استمرار الهيئة في زيارة الدور الإيوائية؛ لتقييم مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين، ورصد أي ملاحظات ذات صلة بحقوق الإنسان، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز نمط جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى التمتع بحقوق الإنسان.

عواد بن صالح العواد دار رعاية المسنين الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يقوم بزيارة تفقدية لدار رعاية المسنين في الرياض
سبق

قام رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لدار رعاية المسنين بمدينة الرياض، اطلع خلالها على أوضاع المستفيدين في الدار ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب.

وأكد "العواد" استمرار الهيئة في زيارة الدور الإيوائية؛ لتقييم مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين، ورصد أي ملاحظات ذات صلة بحقوق الإنسان، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز نمط جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى التمتع بحقوق الإنسان.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
02:16 PM

"العواد" يقوم بزيارة تفقدية لدار رعاية المسنين في الرياض

لتقييم مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لدار رعاية المسنين بمدينة الرياض، اطلع خلالها على أوضاع المستفيدين في الدار ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الجانب.

وأكد "العواد" استمرار الهيئة في زيارة الدور الإيوائية؛ لتقييم مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين، ورصد أي ملاحظات ذات صلة بحقوق الإنسان، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز نمط جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ورفع مستوى التمتع بحقوق الإنسان.

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