النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحضيرًا لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال.. باريس يجهز "نيمار"

باتت مشاركة مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي "نيمار" قريبة من الدخول في قائمة فريقه أمام ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن نيمار شارك في تدريب فريقه سان جيرمان دون أي مشاكل؛ لذلك فإنه سيكون حاضرًا ضمن قائمة النادي العاصمي أمام ريال مدريد، الثلاثاء.

وكان نيمار قد أصيب في نهاية شهر نوفمبر من العام 2021 خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان، بعد التواء قوي في كاحل قدمه اليسرى، أبعده عن الملاعب لمدة تزيد على شهرين.

في المقابل: لم يحدد بعد ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان تشكيلته الأساسية ضد الريال، لكن جميع المؤشرات تؤكد حضور نيمار على دكة البدلاء كورقة رابحة.

ريال مدريد باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
تحضيرًا لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال.. باريس يجهز "نيمار"
سبق

باتت مشاركة مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي "نيمار" قريبة من الدخول في قائمة فريقه أمام ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن نيمار شارك في تدريب فريقه سان جيرمان دون أي مشاكل؛ لذلك فإنه سيكون حاضرًا ضمن قائمة النادي العاصمي أمام ريال مدريد، الثلاثاء.

وكان نيمار قد أصيب في نهاية شهر نوفمبر من العام 2021 خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان، بعد التواء قوي في كاحل قدمه اليسرى، أبعده عن الملاعب لمدة تزيد على شهرين.

في المقابل: لم يحدد بعد ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان تشكيلته الأساسية ضد الريال، لكن جميع المؤشرات تؤكد حضور نيمار على دكة البدلاء كورقة رابحة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:09 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:44 PM

تحضيرًا لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال.. باريس يجهز "نيمار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
206

باتت مشاركة مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي "نيمار" قريبة من الدخول في قائمة فريقه أمام ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن نيمار شارك في تدريب فريقه سان جيرمان دون أي مشاكل؛ لذلك فإنه سيكون حاضرًا ضمن قائمة النادي العاصمي أمام ريال مدريد، الثلاثاء.

وكان نيمار قد أصيب في نهاية شهر نوفمبر من العام 2021 خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان، بعد التواء قوي في كاحل قدمه اليسرى، أبعده عن الملاعب لمدة تزيد على شهرين.

في المقابل: لم يحدد بعد ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان تشكيلته الأساسية ضد الريال، لكن جميع المؤشرات تؤكد حضور نيمار على دكة البدلاء كورقة رابحة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,851
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,438
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,105
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة