تحضيرًا لموقعة ريال مدريد في دوري الأبطال.. باريس يجهز "نيمار"

باتت مشاركة مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي "نيمار" قريبة من الدخول في قائمة فريقه أمام ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.



وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن نيمار شارك في تدريب فريقه سان جيرمان دون أي مشاكل؛ لذلك فإنه سيكون حاضرًا ضمن قائمة النادي العاصمي أمام ريال مدريد، الثلاثاء.



وكان نيمار قد أصيب في نهاية شهر نوفمبر من العام 2021 خلال مباراة باريس سان جيرمان وسانت إتيان، بعد التواء قوي في كاحل قدمه اليسرى، أبعده عن الملاعب لمدة تزيد على شهرين.



في المقابل: لم يحدد بعد ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان تشكيلته الأساسية ضد الريال، لكن جميع المؤشرات تؤكد حضور نيمار على دكة البدلاء كورقة رابحة.