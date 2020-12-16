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بهذه الألوان.. مُلاك الإبل يشاركون لجان التحكيم في اختيار فرديات منقياتهم

بوضع أطواق بألوان مختلفة تحدد التفاوت في مكامن الجمال في أشواط الجمل

أتاحت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمُلاك المشاركة في الرأي، واختيار فرديات منقياتهم من خلال وضع أطواق "قلادة" ذات ألوان مختلفة، تحدد التفاوت في مكامن جمال الفرديات في أشواط الجمل.

وفي التفاصيل، خصصت لجان التحكيم بالمهرجان ثلاثة ألوان "أخضر وأصفر وأحمر"، يقوم من خلالها الملاك بوضع الطوق الأخضر في "أرقاب" العشرين فردية الأكثر جمالاً في منقيته "الصدر"، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية، أو ما يسمى بـ"العرقوب".

وتأتي هذه الخطوة من القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لملاك الإبل للمشاركة في التدرج في مكامن الجمال لفرديات منقياتهم.

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بهذه الألوان.. مُلاك الإبل يشاركون لجان التحكيم في اختيار فرديات منقياتهم
سبق

أتاحت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمُلاك المشاركة في الرأي، واختيار فرديات منقياتهم من خلال وضع أطواق "قلادة" ذات ألوان مختلفة، تحدد التفاوت في مكامن جمال الفرديات في أشواط الجمل.

وفي التفاصيل، خصصت لجان التحكيم بالمهرجان ثلاثة ألوان "أخضر وأصفر وأحمر"، يقوم من خلالها الملاك بوضع الطوق الأخضر في "أرقاب" العشرين فردية الأكثر جمالاً في منقيته "الصدر"، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية، أو ما يسمى بـ"العرقوب".

وتأتي هذه الخطوة من القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لملاك الإبل للمشاركة في التدرج في مكامن الجمال لفرديات منقياتهم.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
09:44 PM

بهذه الألوان.. مُلاك الإبل يشاركون لجان التحكيم في اختيار فرديات منقياتهم

بوضع أطواق بألوان مختلفة تحدد التفاوت في مكامن الجمال في أشواط الجمل

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,171

أتاحت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمُلاك المشاركة في الرأي، واختيار فرديات منقياتهم من خلال وضع أطواق "قلادة" ذات ألوان مختلفة، تحدد التفاوت في مكامن جمال الفرديات في أشواط الجمل.

وفي التفاصيل، خصصت لجان التحكيم بالمهرجان ثلاثة ألوان "أخضر وأصفر وأحمر"، يقوم من خلالها الملاك بوضع الطوق الأخضر في "أرقاب" العشرين فردية الأكثر جمالاً في منقيته "الصدر"، ومن ثم اللون الأصفر في العشرين الفردية الأقل، والطوق الأحمر يوضع في العشرين الأخيرة من المنقية، أو ما يسمى بـ"العرقوب".

وتأتي هذه الخطوة من القائمين على المهرجان لإتاحة الفرصة لملاك الإبل للمشاركة في التدرج في مكامن الجمال لفرديات منقياتهم.

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