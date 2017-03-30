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"تعرّف وساهم".. "الملك سلمان للإغاثة" يطلق حملة تبرعات لمساعدة المحتاجين حول العالم

تهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة تبرعات لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان "تعرّف وساهم"، وتهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وإجراء الجراحات العامة والمختصة، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في عديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.

وتستهدف الحملة -التي تستمر 50 يوماً- تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية، وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالمياً.

ويتيح المركز من خلال حملة "تعرّف وساهم" عديداً من طرق وقنوات التبرع، عبر بوابة التبرعات الإلكترونية الخاصة بالمركز على العنوان التالي (donate.ksrelief.org)، وعبر منصة إحسان من خلال الرابط التالي: https://ehsan.sa/rescue ومن خلال الرسائل النصية على الرقم (5565)، أو عبر نقاط التبرع في الأركان التابعة للمركز في المجمعات التجارية التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة المقبلة في عدة مناطق بالمملكة.

تأتي الحملة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعرّف وساهم".. "الملك سلمان للإغاثة" يطلق حملة تبرعات لمساعدة المحتاجين حول العالم
سبق

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة تبرعات لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان "تعرّف وساهم"، وتهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وإجراء الجراحات العامة والمختصة، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في عديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.

وتستهدف الحملة -التي تستمر 50 يوماً- تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية، وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالمياً.

ويتيح المركز من خلال حملة "تعرّف وساهم" عديداً من طرق وقنوات التبرع، عبر بوابة التبرعات الإلكترونية الخاصة بالمركز على العنوان التالي (donate.ksrelief.org)، وعبر منصة إحسان من خلال الرابط التالي: https://ehsan.sa/rescue ومن خلال الرسائل النصية على الرقم (5565)، أو عبر نقاط التبرع في الأركان التابعة للمركز في المجمعات التجارية التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة المقبلة في عدة مناطق بالمملكة.

تأتي الحملة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
11:06 AM

"تعرّف وساهم".. "الملك سلمان للإغاثة" يطلق حملة تبرعات لمساعدة المحتاجين حول العالم

تهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، حملة تبرعات لمساعدة الفئات المحتاجة حول العالم بعنوان "تعرّف وساهم"، وتهدف إلى دعم برامج السلال الغذائية، ورعاية الطلاب والمدرسين وتجهيز المدارس، ورعاية الأمومة والطفولة، ومكافحة العمى، وإجراء الجراحات العامة والمختصة، وتجهيز مراكز غسيل الكلى، ومكافحة جائحة كورونا، وكفالة الأيتام، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم المزارعين والصيادين، وتجهيز المخيمات وحفر الآبار، وتوفير كسوة الشتاء وكسوة العيد، وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية، ويجري تقديم تلك البرامج في عديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.

وتستهدف الحملة -التي تستمر 50 يوماً- تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية، وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالمياً.

ويتيح المركز من خلال حملة "تعرّف وساهم" عديداً من طرق وقنوات التبرع، عبر بوابة التبرعات الإلكترونية الخاصة بالمركز على العنوان التالي (donate.ksrelief.org)، وعبر منصة إحسان من خلال الرابط التالي: https://ehsan.sa/rescue ومن خلال الرسائل النصية على الرقم (5565)، أو عبر نقاط التبرع في الأركان التابعة للمركز في المجمعات التجارية التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة المقبلة في عدة مناطق بالمملكة.

تأتي الحملة انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.

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