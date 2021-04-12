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أمريكا تنأى بنفسها عن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية

"ساكي" بينت أن واشنطن تركز على محادثات فيينا

‬نأت الولايات المتحدة بنفسها اليوم (الاثنين) عن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز الإيرانية النووية.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الأخير على المنشأة النووية الإيرانية، الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة تخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت "ساكي" أن الولايات المتحدة تركز على المناقشات الدبلوماسية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، التي من المقرر أن تبدأ بجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة، بعد غدٍ.

واتهمت إيران إسرائيل، اليوم بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف أكبر منشأتها النووية، منشأة نطنز، وتعهدت بـ"الانتقام".

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تنأى بنفسها عن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية
سبق

‬نأت الولايات المتحدة بنفسها اليوم (الاثنين) عن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز الإيرانية النووية.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الأخير على المنشأة النووية الإيرانية، الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة تخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت "ساكي" أن الولايات المتحدة تركز على المناقشات الدبلوماسية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، التي من المقرر أن تبدأ بجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة، بعد غدٍ.

واتهمت إيران إسرائيل، اليوم بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف أكبر منشأتها النووية، منشأة نطنز، وتعهدت بـ"الانتقام".

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:50 PM

أمريكا تنأى بنفسها عن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية

"ساكي" بينت أن واشنطن تركز على محادثات فيينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نأت الولايات المتحدة بنفسها اليوم (الاثنين) عن الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز الإيرانية النووية.

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الأخير على المنشأة النووية الإيرانية، الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة تخصيب اليورانيوم الواقعة تحت الأرض، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت "ساكي" أن الولايات المتحدة تركز على المناقشات الدبلوماسية في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، التي من المقرر أن تبدأ بجولة ثانية من المحادثات غير المباشرة، بعد غدٍ.

واتهمت إيران إسرائيل، اليوم بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف أكبر منشأتها النووية، منشأة نطنز، وتعهدت بـ"الانتقام".

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