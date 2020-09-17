وزيرا خارجية المملكة والصين يبحثان هاتفياً جهود مجموعة العشرين
استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بعضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
وزيرا خارجية المملكة والصين يبحثان هاتفياً جهود مجموعة العشرين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-17
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بعضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
02:51 PM
وزيرا خارجية المملكة والصين يبحثان هاتفياً جهود مجموعة العشرين
استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بعضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وجهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.