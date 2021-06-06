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الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة

تعدياتٌ رَصَدتها فِرَق بلدية الشرائع خلال جولات رقابية على الموقع

استعادت أمانة العاصمة المقدسة، أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي الشرائع شرق مكة المكرمة.

وتفصيلًا، قامت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- بإزالة سور لحوش شعبي مخالف بالتعدي على موقع مخصص لحديقة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدياتٍ على موقع مخصص لحديقة عامة.. تَمَثلت التعديات في إقامة حوش شعبي مسور، وتم إزالته إزالة كلية، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

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الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة
سبق

استعادت أمانة العاصمة المقدسة، أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي الشرائع شرق مكة المكرمة.

وتفصيلًا، قامت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- بإزالة سور لحوش شعبي مخالف بالتعدي على موقع مخصص لحديقة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدياتٍ على موقع مخصص لحديقة عامة.. تَمَثلت التعديات في إقامة حوش شعبي مسور، وتم إزالته إزالة كلية، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:17 AM

الإزالة لحوش شعبي.. استعادة أرض حكومية مخصصة لحديقة بمكة

تعدياتٌ رَصَدتها فِرَق بلدية الشرائع خلال جولات رقابية على الموقع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
11,885

استعادت أمانة العاصمة المقدسة، أرضًا حكومية مخصصة لإقامة حديقة بها بحي الشرائع شرق مكة المكرمة.

وتفصيلًا، قامت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- بإزالة سور لحوش شعبي مخالف بالتعدي على موقع مخصص لحديقة.

وأوضحت البلدية أن الفِرَق الميدانية رصدت خلال الجولات الرقابية تعدياتٍ على موقع مخصص لحديقة عامة.. تَمَثلت التعديات في إقامة حوش شعبي مسور، وتم إزالته إزالة كلية، وإعادة الحديقة إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

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