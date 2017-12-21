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اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي تطلق 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية

أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية «B»، بحضور عبد العزيز العفالق عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والدكتور يحيى الشريف عضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في الاتحاد، وبمشاركة 119 مدربًا منهم 24 مدربًا من الرياض، جدة، الأحساء، القصيم و23 مدربًا في الدمام.

وتستضيف ملاعب أندية الأهلي، الدرعية والرائد، ومدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء ومقر الشؤون الرياضية بالحرس الوطني في الدمام الدورات الخمس، والتي يستمر الجزء الأول منها حتى 29 ديسمبر الجاري، فيما سينظم الجزء الثاني في الفترة من 19 فبراير إلى 2 مارس 2022.

ويحاضر في الدورات عددٌ من المحاضرين المعتمدين آسيويًا وهم : فهد مدهش، علي البارقي، بندر الأحمدي، محمد عبد الجواد، يوسف الدوسري، محمد الدشيشي، خالد القروني، خالد الطمرة، محمد العبدلي، عباس غلام، ويساعدهم عبد الله الغامدي، بندر جعيثن وعلي القرني.

وتشتمل الدورات على موضوعات رئيسة أبرزها طرق وأنظمة اللعب، التدريب المهاري، التدريب اللياقي، اختبارات اللياقة، التطوير البدني، تدريب لاعبي الفئات السنية، تخطيط التدريب وبرنامج الوقاية من الإصابات.

من جانب آخر قدم تركي السلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية، شكره وتقديره لجميع الجهات التي استضافت الجزء الأول من الدورات مثمنًا لهم تعاونهم الكامل من أجل إنجاح الدورات، وهو ما يعد استمرارًا للتعاون بين الاتحاد والجهات المستضيفة بما يخدم كرة القدم السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي تطلق 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية
سبق

أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية «B»، بحضور عبد العزيز العفالق عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والدكتور يحيى الشريف عضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في الاتحاد، وبمشاركة 119 مدربًا منهم 24 مدربًا من الرياض، جدة، الأحساء، القصيم و23 مدربًا في الدمام.

وتستضيف ملاعب أندية الأهلي، الدرعية والرائد، ومدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء ومقر الشؤون الرياضية بالحرس الوطني في الدمام الدورات الخمس، والتي يستمر الجزء الأول منها حتى 29 ديسمبر الجاري، فيما سينظم الجزء الثاني في الفترة من 19 فبراير إلى 2 مارس 2022.

ويحاضر في الدورات عددٌ من المحاضرين المعتمدين آسيويًا وهم : فهد مدهش، علي البارقي، بندر الأحمدي، محمد عبد الجواد، يوسف الدوسري، محمد الدشيشي، خالد القروني، خالد الطمرة، محمد العبدلي، عباس غلام، ويساعدهم عبد الله الغامدي، بندر جعيثن وعلي القرني.

وتشتمل الدورات على موضوعات رئيسة أبرزها طرق وأنظمة اللعب، التدريب المهاري، التدريب اللياقي، اختبارات اللياقة، التطوير البدني، تدريب لاعبي الفئات السنية، تخطيط التدريب وبرنامج الوقاية من الإصابات.

من جانب آخر قدم تركي السلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية، شكره وتقديره لجميع الجهات التي استضافت الجزء الأول من الدورات مثمنًا لهم تعاونهم الكامل من أجل إنجاح الدورات، وهو ما يعد استمرارًا للتعاون بين الاتحاد والجهات المستضيفة بما يخدم كرة القدم السعودية.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:56 PM

اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي تطلق 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، 5 دورات للرخصة التدريبية الآسيوية «B»، بحضور عبد العزيز العفالق عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، والدكتور يحيى الشريف عضو اللجنة الفنية ومدير التعليم في الاتحاد، وبمشاركة 119 مدربًا منهم 24 مدربًا من الرياض، جدة، الأحساء، القصيم و23 مدربًا في الدمام.

وتستضيف ملاعب أندية الأهلي، الدرعية والرائد، ومدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء ومقر الشؤون الرياضية بالحرس الوطني في الدمام الدورات الخمس، والتي يستمر الجزء الأول منها حتى 29 ديسمبر الجاري، فيما سينظم الجزء الثاني في الفترة من 19 فبراير إلى 2 مارس 2022.

ويحاضر في الدورات عددٌ من المحاضرين المعتمدين آسيويًا وهم : فهد مدهش، علي البارقي، بندر الأحمدي، محمد عبد الجواد، يوسف الدوسري، محمد الدشيشي، خالد القروني، خالد الطمرة، محمد العبدلي، عباس غلام، ويساعدهم عبد الله الغامدي، بندر جعيثن وعلي القرني.

وتشتمل الدورات على موضوعات رئيسة أبرزها طرق وأنظمة اللعب، التدريب المهاري، التدريب اللياقي، اختبارات اللياقة، التطوير البدني، تدريب لاعبي الفئات السنية، تخطيط التدريب وبرنامج الوقاية من الإصابات.

من جانب آخر قدم تركي السلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية، شكره وتقديره لجميع الجهات التي استضافت الجزء الأول من الدورات مثمنًا لهم تعاونهم الكامل من أجل إنجاح الدورات، وهو ما يعد استمرارًا للتعاون بين الاتحاد والجهات المستضيفة بما يخدم كرة القدم السعودية.

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