وقال المركز عبر حسابه في تويتر: ‏إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل والده؛ نود التوضيح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة.

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه باشر حالة طفل تعرض للعنف من قبل والده.

"بلاغات العنف الأسري" يباشر حالة طفل عنّفه والده في مكة ذياب الشمري سبق 2021-04-24 أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه باشر حالة طفل تعرض للعنف من قبل والده. وقال المركز عبر حسابه في تويتر: ‏إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل والده؛ نود التوضيح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة. وتابع: يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 03:15 PM

"بلاغات العنف الأسري" يباشر حالة طفل عنّفه والده في مكة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة





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أكّد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه باشر حالة طفل تعرض للعنف من قبل والده.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: ‏إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل والده؛ نود التوضيح بأنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة.

وتابع: يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.