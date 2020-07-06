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ظهور الطاعون في الصين والسلطات تُصدِر تحذيرًا

حذّرت من أكل بعض الحيوانات والإبلاغ عن المرموط

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن "الطاعون الدبلي"، وحظرت أكل حيوانات معينة بعد الإبلاغ عن حالة مشتبه بها في مستشفى بمنطقة منغوليا.

ويأتي التحذير في منطقة منغوليا الداخلية الصينية، بعد يوم من إبلاغ المستشفى عن مريض يشتبه في إصابته بمرض يُحتمل أن يكون مميتًا.

ويشتهر الطاعون باسم "الموت الأسود" للعصور الوسطى، وهو شديد العدوى وينتشر غالبًا بواسطة البراغيث على القوارض، ويسبب "الطاعون الدبلي" التهاب اللوزتين والغدد اللمفية والطحال، وتظهر أعراضه على شكل الحمى والصداع والرعشة.

ووفقًا لتقارير صينية، أصدرت اللجنة الصحية في مدينة "بيان نور" إنذار المستوى الثالث، وهو ثاني أدنى مستوى في نظام من أربعة مستويات؛ حيث حذّرت فيه من أكل الحيوانات التي قد تنقل الطاعون، وضرورة الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في أنها طاعون أو وجود حمى دون أسباب، والإبلاغ عن أي حيوان مرموط (من القوارض) مريض أو ميت؛ حيث إنه يُعرف بناقل للمرض.

الصين

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ظهور الطاعون في الصين والسلطات تُصدِر تحذيرًا
سبق

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن "الطاعون الدبلي"، وحظرت أكل حيوانات معينة بعد الإبلاغ عن حالة مشتبه بها في مستشفى بمنطقة منغوليا.

ويأتي التحذير في منطقة منغوليا الداخلية الصينية، بعد يوم من إبلاغ المستشفى عن مريض يشتبه في إصابته بمرض يُحتمل أن يكون مميتًا.

ويشتهر الطاعون باسم "الموت الأسود" للعصور الوسطى، وهو شديد العدوى وينتشر غالبًا بواسطة البراغيث على القوارض، ويسبب "الطاعون الدبلي" التهاب اللوزتين والغدد اللمفية والطحال، وتظهر أعراضه على شكل الحمى والصداع والرعشة.

ووفقًا لتقارير صينية، أصدرت اللجنة الصحية في مدينة "بيان نور" إنذار المستوى الثالث، وهو ثاني أدنى مستوى في نظام من أربعة مستويات؛ حيث حذّرت فيه من أكل الحيوانات التي قد تنقل الطاعون، وضرورة الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في أنها طاعون أو وجود حمى دون أسباب، والإبلاغ عن أي حيوان مرموط (من القوارض) مريض أو ميت؛ حيث إنه يُعرف بناقل للمرض.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:28 AM

ظهور الطاعون في الصين والسلطات تُصدِر تحذيرًا

حذّرت من أكل بعض الحيوانات والإبلاغ عن المرموط

A A A
خالد علي - الرياض
1
3,799

أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا بشأن "الطاعون الدبلي"، وحظرت أكل حيوانات معينة بعد الإبلاغ عن حالة مشتبه بها في مستشفى بمنطقة منغوليا.

ويأتي التحذير في منطقة منغوليا الداخلية الصينية، بعد يوم من إبلاغ المستشفى عن مريض يشتبه في إصابته بمرض يُحتمل أن يكون مميتًا.

ويشتهر الطاعون باسم "الموت الأسود" للعصور الوسطى، وهو شديد العدوى وينتشر غالبًا بواسطة البراغيث على القوارض، ويسبب "الطاعون الدبلي" التهاب اللوزتين والغدد اللمفية والطحال، وتظهر أعراضه على شكل الحمى والصداع والرعشة.

ووفقًا لتقارير صينية، أصدرت اللجنة الصحية في مدينة "بيان نور" إنذار المستوى الثالث، وهو ثاني أدنى مستوى في نظام من أربعة مستويات؛ حيث حذّرت فيه من أكل الحيوانات التي قد تنقل الطاعون، وضرورة الإبلاغ عن أي حالات يشتبه في أنها طاعون أو وجود حمى دون أسباب، والإبلاغ عن أي حيوان مرموط (من القوارض) مريض أو ميت؛ حيث إنه يُعرف بناقل للمرض.

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