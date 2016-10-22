النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 59 خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد..تحويل الطائف إلى منطقة في استطلاع لـ"الصحفيين" عن التنمية السياحية

استقبال لوفد من "مركز الملك فيصل للدراسات" يزامن مشروعاً تشاركياً للوزارة

استقبل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف، وفداً استشارياً من مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، لاستطلاع آراء المجتمع المحلي عن التنمية السياحية، ضمن إطار مشروع تشاركي بين المركز ووزارة السياحة من جهة، لربط المجتمعات المحلية بقضايا التنمية السياحية على مستوى الوجهات، لكون المجتمع المحلي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال مستشار المركز نايف الغامدي: "محافظة الطائف تعد من الوجهات السياحية ذات الأولوية التي يستهدفها المشروع لأهمية العمل الصحفي والأدبي في التعامل مع قضايا المجتمعات المحلية"، مشيراً إلى أن أولى وجهاتهم هي الطائف باعتبارها أول الوجهات السياحية قديماً ولا زالت، وتتميز بمقومات طبيعية وسياحية متنوعة إضافة للبعد التاريخي والثقافي.

فيما أشار الباحث بالمركز عبدالوهاب الظاهر إلى أنهم يسعون من خلال هذه اللقاءات للخروج بآلية ربط المجتمع المحلي في الوجهات مع الخطط والبرامج، في تطوير مفهوم السياحة الذي يعزز الهوية المكانية والموروث، إضافة للجوانب الترفيهية ودعم عجلة الاستثمار في القطاع السياحي.

وأثار مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف عطاالله الجعيد، أهمية تحويل محافظة الطائف إلى منطقة، ما يعزّز حضورها على الصعيد السياحي والتنموي وسرعة اتخاذ القرارات؛ حيث إنها تشكّل نسبة ٦٠٪؜ من إجمالي منطقة مكة المكرمة.

حضر اللقاء عدد من الأدباء والمثقفين والصحفيين والمهتمين؛ حيث قال علي خضر الثبيتي: إن الطائف بحاجة لتنفيذ ما يدعم التطلعات الجريئة للشباب من حيث البرامج والفعاليات وأهمية أن تتواكب المواسم السياحية بتطوير البنية التحتية لكافة الخدمات، مشيراً الى أن الطائف معروفة من الأزل بما تتميّز به.

وأشار المرشد السياحي ورئيس جمعية مشاة الطائف حسن حمدي إلى أن الطائف كانت مصيف الملوك، لكن تعاني من إهمال في قصورها التاريخية؛ ما أفضى إلى اغلاق قصر شبرا منذ ٣ سنوات وهو المعلم التاريخي الوحيد الذي كان يستقبل السياح، بخلاف ان القصور التاريخية الأخرى ما بين مغلقة ومهملة؛ اذ لا تلقى أي رعاية، مع اهمية تطوير الخدمات في وجهات الجذب لتلبية احتياج السيّاح المحليين والدوليين.

وقال خالد الطويرقي مدير وكالة الأنباء السعودية بالمحافظة: إن ضعف التسويق السياحي للمعالم فيها، عطفاً على دراسات واستطلاعات قدّمت سابقًا منها مسجد عبدالله بن العباس التاريخي ومكتبته الشهيرة ، وكانت المفاجأة محاولات الوصول إليها من قبل سياح أجانب في المغرب والجزائر ودول أخرى.

فيما أشارت الدكتورة مستورة العرابي لأهمية تفعيل الجانب الثقافي والشعري في المحافظة، وشاركتها الرأي الدكتورة مريم الحارثي في التركيز على المجالات الفنيّة، وقال مطلق الجعيد إن المواقع التاريخية تحتاج التطوير وفتحها أمام الزوار ومن ثم التسويق اللائق لها، ولفت عبدالرحمن المنصوري إلى تنشيط الجانب التسويقي للطائف، خصوصاً الورد كعلامة بارزة محلياً وخارجياً.

وأكد عبدالكريم الذيابي على أهمية إنجاز مشاريع الطائف الجديد كالمطار والجامعة في سيسد وواحة التقنية، ومدينة سوق عكاظ، واستقطاب رؤوس الأموال الفاعلة في المشاريع السياحية، والمزيد من تطوير قلب المحافظة التاريخي وأهمية وجود مشروعات كمدينة أولمبية وداون تاون، وتحدّث خالد الزهراني عن ضرورة تخصيص صندوق استثمار محلي.

وفي نهاية اللقاء أكد الوفد الاستشاري أهمية أخذ هذه الرؤى والملاحظات بعين الاعتبار في الدراسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد..تحويل الطائف إلى منطقة في استطلاع لـ"الصحفيين" عن التنمية السياحية
سبق

استقبل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف، وفداً استشارياً من مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، لاستطلاع آراء المجتمع المحلي عن التنمية السياحية، ضمن إطار مشروع تشاركي بين المركز ووزارة السياحة من جهة، لربط المجتمعات المحلية بقضايا التنمية السياحية على مستوى الوجهات، لكون المجتمع المحلي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال مستشار المركز نايف الغامدي: "محافظة الطائف تعد من الوجهات السياحية ذات الأولوية التي يستهدفها المشروع لأهمية العمل الصحفي والأدبي في التعامل مع قضايا المجتمعات المحلية"، مشيراً إلى أن أولى وجهاتهم هي الطائف باعتبارها أول الوجهات السياحية قديماً ولا زالت، وتتميز بمقومات طبيعية وسياحية متنوعة إضافة للبعد التاريخي والثقافي.

فيما أشار الباحث بالمركز عبدالوهاب الظاهر إلى أنهم يسعون من خلال هذه اللقاءات للخروج بآلية ربط المجتمع المحلي في الوجهات مع الخطط والبرامج، في تطوير مفهوم السياحة الذي يعزز الهوية المكانية والموروث، إضافة للجوانب الترفيهية ودعم عجلة الاستثمار في القطاع السياحي.

وأثار مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف عطاالله الجعيد، أهمية تحويل محافظة الطائف إلى منطقة، ما يعزّز حضورها على الصعيد السياحي والتنموي وسرعة اتخاذ القرارات؛ حيث إنها تشكّل نسبة ٦٠٪؜ من إجمالي منطقة مكة المكرمة.

حضر اللقاء عدد من الأدباء والمثقفين والصحفيين والمهتمين؛ حيث قال علي خضر الثبيتي: إن الطائف بحاجة لتنفيذ ما يدعم التطلعات الجريئة للشباب من حيث البرامج والفعاليات وأهمية أن تتواكب المواسم السياحية بتطوير البنية التحتية لكافة الخدمات، مشيراً الى أن الطائف معروفة من الأزل بما تتميّز به.

وأشار المرشد السياحي ورئيس جمعية مشاة الطائف حسن حمدي إلى أن الطائف كانت مصيف الملوك، لكن تعاني من إهمال في قصورها التاريخية؛ ما أفضى إلى اغلاق قصر شبرا منذ ٣ سنوات وهو المعلم التاريخي الوحيد الذي كان يستقبل السياح، بخلاف ان القصور التاريخية الأخرى ما بين مغلقة ومهملة؛ اذ لا تلقى أي رعاية، مع اهمية تطوير الخدمات في وجهات الجذب لتلبية احتياج السيّاح المحليين والدوليين.

وقال خالد الطويرقي مدير وكالة الأنباء السعودية بالمحافظة: إن ضعف التسويق السياحي للمعالم فيها، عطفاً على دراسات واستطلاعات قدّمت سابقًا منها مسجد عبدالله بن العباس التاريخي ومكتبته الشهيرة ، وكانت المفاجأة محاولات الوصول إليها من قبل سياح أجانب في المغرب والجزائر ودول أخرى.

فيما أشارت الدكتورة مستورة العرابي لأهمية تفعيل الجانب الثقافي والشعري في المحافظة، وشاركتها الرأي الدكتورة مريم الحارثي في التركيز على المجالات الفنيّة، وقال مطلق الجعيد إن المواقع التاريخية تحتاج التطوير وفتحها أمام الزوار ومن ثم التسويق اللائق لها، ولفت عبدالرحمن المنصوري إلى تنشيط الجانب التسويقي للطائف، خصوصاً الورد كعلامة بارزة محلياً وخارجياً.

وأكد عبدالكريم الذيابي على أهمية إنجاز مشاريع الطائف الجديد كالمطار والجامعة في سيسد وواحة التقنية، ومدينة سوق عكاظ، واستقطاب رؤوس الأموال الفاعلة في المشاريع السياحية، والمزيد من تطوير قلب المحافظة التاريخي وأهمية وجود مشروعات كمدينة أولمبية وداون تاون، وتحدّث خالد الزهراني عن ضرورة تخصيص صندوق استثمار محلي.

وفي نهاية اللقاء أكد الوفد الاستشاري أهمية أخذ هذه الرؤى والملاحظات بعين الاعتبار في الدراسة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
05:16 PM

شاهد..تحويل الطائف إلى منطقة في استطلاع لـ"الصحفيين" عن التنمية السياحية

استقبال لوفد من "مركز الملك فيصل للدراسات" يزامن مشروعاً تشاركياً للوزارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
2
163

استقبل فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف، وفداً استشارياً من مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، لاستطلاع آراء المجتمع المحلي عن التنمية السياحية، ضمن إطار مشروع تشاركي بين المركز ووزارة السياحة من جهة، لربط المجتمعات المحلية بقضايا التنمية السياحية على مستوى الوجهات، لكون المجتمع المحلي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال مستشار المركز نايف الغامدي: "محافظة الطائف تعد من الوجهات السياحية ذات الأولوية التي يستهدفها المشروع لأهمية العمل الصحفي والأدبي في التعامل مع قضايا المجتمعات المحلية"، مشيراً إلى أن أولى وجهاتهم هي الطائف باعتبارها أول الوجهات السياحية قديماً ولا زالت، وتتميز بمقومات طبيعية وسياحية متنوعة إضافة للبعد التاريخي والثقافي.

فيما أشار الباحث بالمركز عبدالوهاب الظاهر إلى أنهم يسعون من خلال هذه اللقاءات للخروج بآلية ربط المجتمع المحلي في الوجهات مع الخطط والبرامج، في تطوير مفهوم السياحة الذي يعزز الهوية المكانية والموروث، إضافة للجوانب الترفيهية ودعم عجلة الاستثمار في القطاع السياحي.

وأثار مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف عطاالله الجعيد، أهمية تحويل محافظة الطائف إلى منطقة، ما يعزّز حضورها على الصعيد السياحي والتنموي وسرعة اتخاذ القرارات؛ حيث إنها تشكّل نسبة ٦٠٪؜ من إجمالي منطقة مكة المكرمة.

حضر اللقاء عدد من الأدباء والمثقفين والصحفيين والمهتمين؛ حيث قال علي خضر الثبيتي: إن الطائف بحاجة لتنفيذ ما يدعم التطلعات الجريئة للشباب من حيث البرامج والفعاليات وأهمية أن تتواكب المواسم السياحية بتطوير البنية التحتية لكافة الخدمات، مشيراً الى أن الطائف معروفة من الأزل بما تتميّز به.

وأشار المرشد السياحي ورئيس جمعية مشاة الطائف حسن حمدي إلى أن الطائف كانت مصيف الملوك، لكن تعاني من إهمال في قصورها التاريخية؛ ما أفضى إلى اغلاق قصر شبرا منذ ٣ سنوات وهو المعلم التاريخي الوحيد الذي كان يستقبل السياح، بخلاف ان القصور التاريخية الأخرى ما بين مغلقة ومهملة؛ اذ لا تلقى أي رعاية، مع اهمية تطوير الخدمات في وجهات الجذب لتلبية احتياج السيّاح المحليين والدوليين.

وقال خالد الطويرقي مدير وكالة الأنباء السعودية بالمحافظة: إن ضعف التسويق السياحي للمعالم فيها، عطفاً على دراسات واستطلاعات قدّمت سابقًا منها مسجد عبدالله بن العباس التاريخي ومكتبته الشهيرة ، وكانت المفاجأة محاولات الوصول إليها من قبل سياح أجانب في المغرب والجزائر ودول أخرى.

فيما أشارت الدكتورة مستورة العرابي لأهمية تفعيل الجانب الثقافي والشعري في المحافظة، وشاركتها الرأي الدكتورة مريم الحارثي في التركيز على المجالات الفنيّة، وقال مطلق الجعيد إن المواقع التاريخية تحتاج التطوير وفتحها أمام الزوار ومن ثم التسويق اللائق لها، ولفت عبدالرحمن المنصوري إلى تنشيط الجانب التسويقي للطائف، خصوصاً الورد كعلامة بارزة محلياً وخارجياً.

وأكد عبدالكريم الذيابي على أهمية إنجاز مشاريع الطائف الجديد كالمطار والجامعة في سيسد وواحة التقنية، ومدينة سوق عكاظ، واستقطاب رؤوس الأموال الفاعلة في المشاريع السياحية، والمزيد من تطوير قلب المحافظة التاريخي وأهمية وجود مشروعات كمدينة أولمبية وداون تاون، وتحدّث خالد الزهراني عن ضرورة تخصيص صندوق استثمار محلي.

وفي نهاية اللقاء أكد الوفد الاستشاري أهمية أخذ هذه الرؤى والملاحظات بعين الاعتبار في الدراسة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة