النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن درعا بعد العمليات العسكرية للنظام السوري

دعت إليه السويد والكويت بعد نزوح 300 ألف شخص جراء الهجمات

كشفت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، غداً الخميس، جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام بإسناد من روسيا ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، دعا إلى هذا الاجتماع الطارئ كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يوليو الجاري والكويت، بحسب ما أعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفًا و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل على درعا جنوبي سوريا.

ورغم العملية العسكرية، دعا النظام السوري اللاجئين إلى العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها.

وتسيطر القوات النظامية حالياً على أكثر من 61 بالمائة من سوريا، مقارنة مع أوائل عام 2017 عندما كانت تحتفظ بنسبة 17 في المائة فقط، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفر ما يزيد على 5.6 مليون سوري من البلاد، وقالت الخارجية السورية إن كثيرًا من النازحين داخلياً عادوا بالفعل إلى ديارهم، داعية اللاجئين إلى أن يحذو حذوهم.

ويعجز الكثير من السوريين عن العودة بعدما دمرت منازلهم جراء القتال، وخوفًا من التجنيد في الجيش أو قمع القوات النظامية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن درعا بعد العمليات العسكرية للنظام السوري
سبق

كشفت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، غداً الخميس، جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام بإسناد من روسيا ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، دعا إلى هذا الاجتماع الطارئ كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يوليو الجاري والكويت، بحسب ما أعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفًا و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل على درعا جنوبي سوريا.

ورغم العملية العسكرية، دعا النظام السوري اللاجئين إلى العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها.

وتسيطر القوات النظامية حالياً على أكثر من 61 بالمائة من سوريا، مقارنة مع أوائل عام 2017 عندما كانت تحتفظ بنسبة 17 في المائة فقط، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفر ما يزيد على 5.6 مليون سوري من البلاد، وقالت الخارجية السورية إن كثيرًا من النازحين داخلياً عادوا بالفعل إلى ديارهم، داعية اللاجئين إلى أن يحذو حذوهم.

ويعجز الكثير من السوريين عن العودة بعدما دمرت منازلهم جراء القتال، وخوفًا من التجنيد في الجيش أو قمع القوات النظامية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
12:49 AM

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن درعا بعد العمليات العسكرية للنظام السوري

دعت إليه السويد والكويت بعد نزوح 300 ألف شخص جراء الهجمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,269

كشفت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، غداً الخميس، جلسة طارئة لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا، حيث تسبب هجوم تشنه قوات النظام بإسناد من روسيا ضد فصائل معارضة بنزوح حوالي 300 ألف شخص، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، دعا إلى هذا الاجتماع الطارئ كل من السويد التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال يوليو الجاري والكويت، بحسب ما أعلنت البعثة السويدية لدى الأمم المتحدة.

وبحسب المنظمة الدولية فقد نزح ما بين 270 ألفًا و330 ألف سوري بسبب الهجوم المتواصل على درعا جنوبي سوريا.

ورغم العملية العسكرية، دعا النظام السوري اللاجئين إلى العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها.

وتسيطر القوات النظامية حالياً على أكثر من 61 بالمائة من سوريا، مقارنة مع أوائل عام 2017 عندما كانت تحتفظ بنسبة 17 في المائة فقط، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفر ما يزيد على 5.6 مليون سوري من البلاد، وقالت الخارجية السورية إن كثيرًا من النازحين داخلياً عادوا بالفعل إلى ديارهم، داعية اللاجئين إلى أن يحذو حذوهم.

ويعجز الكثير من السوريين عن العودة بعدما دمرت منازلهم جراء القتال، وخوفًا من التجنيد في الجيش أو قمع القوات النظامية.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,638
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,097
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,131
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,409

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة