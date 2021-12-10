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سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:
صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله
ولي العهد في دولة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ حفظهما الله ـ.
متمنياً لسموكم دوام الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق اطراد التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
الكويت: 6 / 5 / 1443هـ
الموافق: 10 / 12 / 2021م

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سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت
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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:
صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله
ولي العهد في دولة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ حفظهما الله ـ.
متمنياً لسموكم دوام الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق اطراد التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
الكويت: 6 / 5 / 1443هـ
الموافق: 10 / 12 / 2021م

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
08:20 PM

سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو ولي عهد دولة الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، لدى مغادرته دولة الكويت بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:
صاحب السمو الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله
ولي العهد في دولة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
صاحب السمو، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي عقدناها متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة؛ لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ حفظهما الله ـ.
متمنياً لسموكم دوام الصحة والسعادة، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق اطراد التقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
الكويت: 6 / 5 / 1443هـ
الموافق: 10 / 12 / 2021م

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