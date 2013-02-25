شاهد.. صور بانورامية عالية الدقة لسطح المريخ

التقطها "برسيفيرانس" من موقع هبوطه على الكوكب

نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية صوراً بانورامية عالية الدقة لسطح كوكب المريخ، التقطها المسبار "برسيفيرانس" في المنطقة، التي حط فيها الأسبوع الماضي، وفقاً لما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الخميس).

وبينت "ناسا" أن "هذه الصور التي نشرتها هي بعض لقطات عدة التقطها الروبوت الجوال، الذي التقط 142 صورة بانورامية (360 درجة)، باستخدام آلات تصوير فائقة الدقة مدمجة فيه.

ومن ناحيته، ذكر جيم بل من جامعة أريزونا أن "برسيفيرانس" موجود في موقع جيد جداً يمكن فيه رؤية خصائص شبيهة جدًا بتلك التي وقعت عليها مركبات سبيريت وأوبورتيونيتي وكوريوسيتي (ثلاث مركبات سبقت برسيفيرانس إلى الكوكب الأحمر) في منطقة الهبوط.

وتسعى وكالة الفضاء الأمريكية من خلال هذه المهمة إلى إيجاد آثار حياة قديمة على الكوكب الأحمر من خلال جمع ما يصل إلى ثلاثين عينة صخرية من الكوكب خلال أقل من عامين.

وستساعد كاميرات "برسيفيرانس" العلماء على تحديد التاريخ الجيولوجي، والظروف الجوية في الفوهة وتحديد الصخور والرواسب التي ستُسحب قبل نقلها إلى الأرض في مهمة مستقبلية متوقعة في ثلاثينيات القرن الحالي.

ونشرت "ناسا" الاثنين الماضي وثيقتين استثنائيتين التقطهما الروبوت الجوال، هما فيديو لافت لهبوطه سُجل من مختلف الزوايا، وأول تسجيل صوتي على الكوكب الأحمر جرى التقاطه بواسطة ميكروفون.