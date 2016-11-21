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"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!

شنَّ عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، هجومًا شرسًا على الفريق بسبب تردي النتائج.

وقال الإعلامي في تغريدة: "نتكلم على إيش والا إيش..!!.. فريق منهك، لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير".

وأضاف: "ما يحدث مخجل في تاريخ النصر..!.. معسكر للترفيه والسهر، وتحضير للمباراة أي كلام".

واختتم قائلاً: "إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف..!".

وللمباراة الرابعة على التوالي يفشل النصر في تحقيق أي فوز؛ إذ انتهت تلك المباريات بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتعادل النصر مساء اليوم مع الرائد في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري إيجابيًّا بهدفين لكل فريق.

النصر الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!
سبق

شنَّ عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، هجومًا شرسًا على الفريق بسبب تردي النتائج.

وقال الإعلامي في تغريدة: "نتكلم على إيش والا إيش..!!.. فريق منهك، لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير".

وأضاف: "ما يحدث مخجل في تاريخ النصر..!.. معسكر للترفيه والسهر، وتحضير للمباراة أي كلام".

واختتم قائلاً: "إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف..!".

وللمباراة الرابعة على التوالي يفشل النصر في تحقيق أي فوز؛ إذ انتهت تلك المباريات بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتعادل النصر مساء اليوم مع الرائد في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري إيجابيًّا بهدفين لكل فريق.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
11:30 PM

"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل!

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محمد السيّد - الرياض
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شنَّ عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، هجومًا شرسًا على الفريق بسبب تردي النتائج.

وقال الإعلامي في تغريدة: "نتكلم على إيش والا إيش..!!.. فريق منهك، لا روح ولا إحساس ولا تعاون ولا هوية ولا تقدير للجماهير".

وأضاف: "ما يحدث مخجل في تاريخ النصر..!.. معسكر للترفيه والسهر، وتحضير للمباراة أي كلام".

واختتم قائلاً: "إدارة النصر تتحمل ما يحدث للفريق من تراجع مخيف..!".

وللمباراة الرابعة على التوالي يفشل النصر في تحقيق أي فوز؛ إذ انتهت تلك المباريات بثلاثة تعادلات وهزيمة.

وتعادل النصر مساء اليوم مع الرائد في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري إيجابيًّا بهدفين لكل فريق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,246
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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