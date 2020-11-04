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"النجيم" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بـ"التعليم"

رفع "إبراهيم بن يحيى النجيم" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

وعبّر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

كما قدّم "النجيم" الشكر لوزير التعليم ومساعده الدكتور سعد الفهيد على ثقتهما ودعمهما له، ولوزارة التعليم ومنسوبيها، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يعينه على أداء مهامه على أكمل وجه.

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"النجيم" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بـ"التعليم"
سبق

رفع "إبراهيم بن يحيى النجيم" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

وعبّر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

كما قدّم "النجيم" الشكر لوزير التعليم ومساعده الدكتور سعد الفهيد على ثقتهما ودعمهما له، ولوزارة التعليم ومنسوبيها، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يعينه على أداء مهامه على أكمل وجه.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
10:06 PM

"النجيم" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بـ"التعليم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع "إبراهيم بن يحيى النجيم" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

وعبّر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.

كما قدّم "النجيم" الشكر لوزير التعليم ومساعده الدكتور سعد الفهيد على ثقتهما ودعمهما له، ولوزارة التعليم ومنسوبيها، سائلاً المولى العلي القدير أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يعينه على أداء مهامه على أكمل وجه.

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